El dólar sufre su peor caída en las reservas globales en 20 años

El dólar estadounidense redujo su peso en las reservas globales al nivel más bajo en al menos 20 años, según el boletín de análisis financiero The Kobeissi Letter.

En la última década, el porcentaje de reservas en dólares ha disminuido 18 puntos porcentuales.

En cambio, el oro aumentó su peso en 12 puntos en estos últimos 10 años hasta alcanzar el 28 %, su nivel más alto desde comienzos de la década de 1990. Actualmente, el oro representa más reservas globales de divisas que el euro, el yen japonés y la libra esterlina juntos.