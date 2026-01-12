edición general
El dólar sufre su peor caída en las reservas globales en 20 años

El dólar estadounidense redujo su peso en las reservas globales al nivel más bajo en al menos 20 años, según el boletín de análisis financiero The Kobeissi Letter.
En la última década, el porcentaje de reservas en dólares ha disminuido 18 puntos porcentuales.
En cambio, el oro aumentó su peso en 12 puntos en estos últimos 10 años hasta alcanzar el 28 %, su nivel más alto desde comienzos de la década de 1990. Actualmente, el oro representa más reservas globales de divisas que el euro, el yen japonés y la libra esterlina juntos.

#9 UNX
En este tipo de noticias es donde me gusta recordar que mucha gente votó a Trump por la economía.
1 K 21
cocolisto #1 cocolisto
Poniendo cifras a la debacle.
0 K 20
O.OOЄ #2 O.OOЄ
El crash que se acerca no es deflacionario, es inflacionario. Y esta vez, el efectivo no te salva: te destruye.
1 K 20
Veelicus #3 Veelicus
#2 Asi es, yo a todo el mundo le digo que lo mejor que puede hacer con su dinero es comprar cosas que no pierden su valor, por ejemplo terrenos, pisos en zonas demandadas, acciones de empresas consolidadas de alimentacion...
1 K 28
#8 Dav3n
#3 El problema es que el que entra ahora se lo encuentra todo infladísimo de precio, desde los terrenos o inmuebles hasta el oro, la plata o el Bitcoin...

Realmente el que no tenga a fecha de hoy algo tangible las va a pasar canutas cuando esto diga a petar.
0 K 14
#7 drstrangelove
#2 A mí me parece que es al revés.

Cuantos menos dolares haya fuera de Estados Unidos, menos inflación podrán exportar.

Básicamente por eso han vivido tan bien las últimas décadas, con casoplones, cochazos y muchos cachivaches, su inflación se la comía el resto del mundo.
1 K 20
nemeame #4 nemeame
No se podia saber
0 K 10
colipan #5 colipan
A ver si revienta de una vez
0 K 10
Spirito #6 Spirito
Que se pudra el dólar... por favor.
0 K 9

