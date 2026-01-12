El dólar sufre su peor caída en las reservas globales en 20 años

El dólar estadounidense redujo su peso en las reservas globales al nivel más bajo en al menos 20 años, según el boletín de análisis financiero The Kobeissi Letter.
En la última década, el porcentaje de reservas en dólares ha disminuido 18 puntos porcentuales.
En cambio, el oro aumentó su peso en 12 puntos en estos últimos 10 años hasta alcanzar el 28 %, su nivel más alto desde comienzos de la década de 1990. Actualmente, el oro representa más reservas globales de divisas que el euro, el yen japonés y la libra esterlina juntos.
| etiquetas: dólar , peor caída , reservas globales , 20 años
Realmente el que no tenga a fecha de hoy algo tangible las va a pasar canutas cuando esto diga a petar.
Cuantos menos dolares haya fuera de Estados Unidos, menos inflación podrán exportar.
Básicamente por eso han vivido tan bien las últimas décadas, con casoplones, cochazos y muchos cachivaches, su inflación se la comía el resto del mundo.