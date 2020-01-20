Documentos desclasificados relativos al 23-F

Documentación desclasificada relativa al intento de golpe de Estado del 23 de febrero de 1981, en virtud del Acuerdo por el que se desclasifica documentación relativa al intento de golpe de Estado de 23 de febrero de 1981, aprobado en el Consejo de Ministros el 24 de febrero de 2026.
| etiquetas: documentos , desclasificados , relativos , 23-f , moncloa
Y no hagas caso de la radio, que miente mucho.
Tranquilo que no salgo, que fuera hace mucho frío...
Hacen falta cómicos que pillen esto y hagan un sketch.
Por cierto, hemos tirado la página.
Esto parece La escopeta nacional
El resto lo habrás escuchado de Gila.
Esta es la web oficial con la documentación desclasificada.
En síntesis: lo más relevante
No hay prueba documental de apoyo extranjero directo al golpe.
El rey fue decisivo para abortarlo, según percepción internacional.
Hubo una operación político-militar paralela (Armada) más compleja que el asalto de Tejero.
El Ejército estaba dividido; no fue un levantamiento unánime.
El contexto de crisis estructural fue determinante.
20 1 20 Horas
El Secretario General desoé ,su despachó logra Cómunicacióncon el TCOL ·
TEJERO· en el Congreso:·
Secretario Genera1·a,1 TCOL.TEJERO:" Soy el Secretario General de
S .M. ; ¿qué es lo que pretendes?
Depón tu actitud inmediatamente.
Contesta que no recibe más 6rdenes que de MILANS DEL BOSCH.
Pero tú has imroc;;i.do el nanbre de S .M; EL REY ¿por qué? ¿por qué?
repetidas veces.
TEJERO cuelga después de.decir ºque ·no recibe órdenes sino de MILANS
DEL BOSCH 11