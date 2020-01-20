edición general
77 meneos
617 clics

Documentos desclasificados relativos al 23-F

Documentación desclasificada relativa al intento de golpe de Estado del 23 de febrero de 1981, en virtud del Acuerdo por el que se desclasifica documentación relativa al intento de golpe de Estado de 23 de febrero de 1981, aprobado en el Consejo de Ministros el 24 de febrero de 2026.

| etiquetas: documentos , desclasificados , relativos , 23-f , moncloa
39 38 2 K 367 actualidad
25 comentarios
39 38 2 K 367 actualidad
Comentarios destacados:        
TikisMikiss #6 TikisMikiss
#5 Ánimo, que la victoria es para España.

Y no hagas caso de la radio, que miente mucho.

Tranquilo que no salgo, que fuera hace mucho frío... xD xD xD  media
9 K 91
Aguarrás #7 Aguarrás *
#6 La virgen, las tres últimas comunicaciones son para enmarcarlas... :->
Hacen falta cómicos que pillen esto y hagan un sketch.
Por cierto, hemos tirado la página. :-D
5 K 60
themarquesito #12 themarquesito
#6 "Juanillo, no me hagas propaganda, coño".

Esto parece La escopeta nacional
5 K 62
TikisMikiss #3 TikisMikiss
Incluyen "me cago en la leche, Merche" y demás tejeradas.  media
5 K 66
Aguarrás #5 Aguarrás
#3 Joooder. Me cuesta no leerlo con tono de Gila. xD
1 K 22
chewy #8 chewy
#3 tengo el recuerdo de que exactamente ese documento ya era público, porque hay una frase que yo habia leido hace tiempo
0 K 10
TikisMikiss #10 TikisMikiss
#8 Si es la de "me cago en la leche" merche, lo habrás oído en Cuéntame :troll:

El resto lo habrás escuchado de Gila.
3 K 32
#25 soberao *
#3 Se ve que en los años del franquismo entraban los más cazurros en el cuerpo, mucho peor que ahora. Solo hay que ver el lenguaje: "se sienten coño".
0 K 15
TikisMikiss #1 TikisMikiss
Relacionada: www.meneame.net/story/gobierno-publica-documentos-desclasificados-23f-

Esta es la web oficial con la documentación desclasificada.
3 K 53
#2 arreglenenlacemagico
#1 gracias no sabia que ya los habian hecho publico le pedire a chat gpt que me haga un resumen y me diga quien es el elefante blanco :troll:
8 K 77
ummon #4 ummon
#2 ChatGPT dice:

En síntesis: lo más relevante

No hay prueba documental de apoyo extranjero directo al golpe.

El rey fue decisivo para abortarlo, según percepción internacional.

Hubo una operación político-militar paralela (Armada) más compleja que el asalto de Tejero.

El Ejército estaba dividido; no fue un levantamiento unánime.

El contexto de crisis estructural fue determinante.
3 K 28
TikisMikiss #9 TikisMikiss
#4 En los papeles del CESID se recoge eso...

20 1 20 Horas
El Secretario General desoé ,su despachó logra Cómunicacióncon el TCOL ·
TEJERO· en el Congreso:·
Secretario Genera1·a,1 TCOL.TEJERO:" Soy el Secretario General de
S .M. ; ¿qué es lo que pretendes?
Depón tu actitud inmediatamente.
Contesta que no recibe más 6rdenes que de MILANS DEL BOSCH.
Pero tú has imroc;;i.do el nanbre de S .M; EL REY ¿por qué? ¿por qué?
repetidas veces.
TEJERO cuelga después de.decir ºque ·no recibe órdenes sino de MILANS
DEL BOSCH 11
2 K 39
edgard72 #19 edgard72 *
#1 Relacionada, no. Es duplicada, ya aparece el enlace, como bien dice #13
0 K 10
TikisMikiss #20 TikisMikiss
#19 Ya aparece el enlace, y? Eso es la noticia de un medio de comunicación privado sobre la desclasificación, esto es el enlace oficial directo a los archivos. Son dos cosas diferentes por mucho que aparezca el enlace en la otra.
0 K 12
Herrerii #15 Herrerii
Ya se encargaron en el 81 de cargarse todo documento relevante.
4 K 44
Cehona #11 Cehona
El 23F fue la primera vez que se acabó con las existencias de papel higiénico, no penséis que solo ocurrió con la pandemia.
2 K 34
#24 eqas
#11 mi padre llamó a casa desde el trabajo para que bajáramos al utramarinos de la calle, a comprar todo lo basico.
0 K 14
TikisMikiss #14 TikisMikiss *
#13 Nop, no lo es. Esa es la noticia de la desclasificación por parte de un medio de comunicación. Este es el enlace directo oficial con todos los documentos.
1 K 23
Imag0 #21 Imag0
#14 Ese enlace incluye el mismo enlace que tu has subido como noticia, pero bueno, da igual supongo.
0 K 13
Catapulta #23 Catapulta
Venga a ver si algún especialista extrae algo que confirme las sospechas.
1 K 16
#17 Suleiman
En los documentos queda bastante bien Juanca, como salvador...
1 K 16
BM75 #22 BM75
#17 Sería muy naif pensar que los documentos iban a decir lo contrario...
3 K 29
#18 username
Todo para el Notebookllm
0 K 11
#16 Usuario22
Son tan cobardes y mediocres los de derechas….
0 K 6

menéame