El Gobierno publica los documentos desclasificados del 23F: ya están disponibles para su consulta

Ya están disponibles para su consulta los más de 150 documentos sobre el golpe de Estado del 23 de febrero de 1981 desclasificados por el Gobierno. Se pueden leer aquí. La medida permitirá tener acceso a información hasta ahora considerada secreta sobre un episodio de la historia aún rodeado de confusión e incógnitas. La noticia ha sido celebrada por historiadores y periodistas que llevan años investigando lo que ocurrió aquel 23 de febrero, cuando un grupo de guardias civiles armados encabezados por el teniente coronel Antonio Tejero irrumpier