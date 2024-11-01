edición general
‘Días extraños’ (1995), DE Kathryn Bigelow

El cine de ciencia ficción que nos muestra un futuro cercano suele haber algunos puntos en común. Un mundo a punto de algún colapso financiero, social-político o medio ambiental, y con una tecnología más cercana y reconocible. Y aunque esa última parte sea importante, o un MacGuffin, el mensaje de estas películas es claro: nuestra sociedad está al borde del abismo.

emmett_brown #1 emmett_brown
Tiene buena pinta! Habrá que verla!
Huginn #5 Huginn *
#1 #2 Pues en mi opinión es malilla...
NoPracticante #6 NoPracticante
#1 es un poco rara y se nota que el presupuesto no era muy amplio pero merece la pena verla.
Harkon #7 Harkon
#1 #2 Es buena película, yo la vi en su momento en el cine.

Remarcable la escena de final de créditos de la película, merece la pena verla por la música y como te va haciendo una presentación de quien era cada personaje/actor con fotos en blanco y negro.
tul #9 tul
#1 a mi me gusto mucho en su dia, no tuvo mucho presupuesto pero la idea y el desarrollo de esta me parece de 10.
zentropia #10 zentropia
#1 Me encanto en su dia
cocolisto #3 cocolisto
Una buena reseña de una buena película pero creo que la realidad actual es mucho peor de lo que refleja ésta.
tul #8 tul
#3 el cyberpunk de los 90 ahora parecen cuentos infantiles xD
#4 tpm1
La. manera en la que el malo mata a sus víctimas es muy destacable.
#2 Banshee2x
No la he visto pero pinta bien, saco la mula a calentar.
