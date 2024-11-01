‘Días extraños’ (1995), DE Kathryn Bigelow

El cine de ciencia ficción que nos muestra un futuro cercano suele haber algunos puntos en común. Un mundo a punto de algún colapso financiero, social-político o medio ambiental, y con una tecnología más cercana y reconocible. Y aunque esa última parte sea importante, o un MacGuffin, el mensaje de estas películas es claro: nuestra sociedad está al borde del abismo.