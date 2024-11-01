La DGT está preocupada... no entiende por qué hacen esto a sus radares

La Dirección General de Tráfico (DGT) ha encendido las alarmas ante un fenómeno que empieza a repetirse en distintas carreteras españolas: la vandalización de radares. Lo que para algunos puede parecer un acto aislado o incluso “justificado” por la presión de las multas, para Tráfico es un problema serio que afecta directamente a la seguridad vial.