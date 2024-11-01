La DGT está preocupada... no entiende por qué hacen esto a sus radares

La Dirección General de Tráfico (DGT) ha encendido las alarmas ante un fenómeno que empieza a repetirse en distintas carreteras españolas: la vandalización de radares. Lo que para algunos puede parecer un acto aislado o incluso “justificado” por la presión de las multas, para Tráfico es un problema serio que afecta directamente a la seguridad vial.
| etiquetas: dgt , radares , vandalismo
Cuando pones un radar de 30 en una zona donde meses antes era de 50 y donde nunca ha ocurrido nada... pues uno puede pensar que es para recaudar.
Cuando la gestión de las multas la cedes a una empresa privada... uno ya tiene claro que es para recaudar
Igual sólo sé deberían utilizar para velocidades excesivas, no para marcar la velocidad habitual de circulación.
Asco de sociedad.
Salvo raras excepciones, los radares están señalizados y visibles. Frena y no des por culo.
Y muchos, muchos, en lugar de facilitar las incorporaciones, las difucultan porque son imbeciles.
Seguro que te has cruzado un buen puñado de ellos.
www.vozpopuli.com/motor/el-ayuntamiento-de-madrid-recauda-casi-100000-
Pero en Madrid es difícil romper un radar y que no te pillen.
#8 #10
Si un tramo multa mucho, es por que se entiende es peligroso, por lo que toma medidas... pones bandas sonoras, etc.
Pero interesa recaudar.
La habitual es que estén en curvas cerradas o zonas en las que se cambia a una velocidad más baja porque viene un tramo de poblado o semejante.
Y todo el dinero recaudado va a más radares. ¿Queréis menos radares? ¿Queréis que no recauden? Estar atentos a las putas señales y reducir.
Que yo me como no pocas multas por exceso de velocidad pero me da la inteligencia para no culpar a otro.
Los radares en zonas en los que se baja de 120 a 100 si son habituales porque, sin ellos, la gente se pasa esa reducción por el forro de los cojones. Lo que hay que analizar es si es correcta la reducción.
Que, claro, como a nadie le apetece reducir, todo el mundo se querrá autoconvencer de que no era necesario.
En una cuesta arriba, como dices, probablemente sea un tema de visibilidad.
Edit: y lo mismo te digo a ti #31
Atropellar ciclistas porque se lo merecen, vandalizar radares porque solo quieren recaudar, contaminar mas porque "la estafa del cambio climatico".
Si al que pillasen vandalizando, contaminando o conduciendo de forma temeraria lo pusiesen haciendo trabajos sociales durante un año, se le pasaban las ganas de hacer el imbecil, tras pagar tambien los destrozos y la correspondiente multa.
Solo frena y dales en los morros.
¿Eso que es?
Depues del radar, 120.
La cantidad de retrasados al volante es y ha sido tradicionalmente enorme. La única forma de comunicación que entienden esos retrasados es el castigo. Ni campañas de concienciacion ni leches... de hecho, se ríen de ellas.
Hasta las pelotas de "son recaudatorias!". Cumple las normas... incluso en los tramos en los que tu piensas que puedes ir a mas y no tendrás una puta multa.
Joder, que es muy facil... solo hay que leer… » ver todo el comentario
Recientemente han asfaltado una avenida cercana a mi casa, quitaron badenes y resaltos. Como no, siempre algún cenutrio la tomaba como su pista personal de carreras (un colegio, un parque y un supermercado hay entre otras cosas) Y claro, ahora han vuelto a poner resaltos.
Pero eso bajaría drásticamente la recaudación. Por otro lado, hay punto negros, eso está claro ¿Se han planteado remodelarlos para que no sea así?
Que si, que la gente pone en riesgo su vida superando el limite de velocidad y es ilegal y… » ver todo el comentario
La percepción del personal no es ésa precisamente. Hubo hasta un caso que se hizo famoso de un radar puesto justo antes de un aumento de velocidad que no paró de poner multas ilegales, declaradas nulas por la justicia. Pere Navarro se tomó su tiempo para devolver el dinero.
Si la DGT estuviese realmente por la seguridad del personal, no habrían estos casos de radares reventados.
Y si eso para otro día hablamos de las apps que comparten en tiempo real dónde hay controles de policía.
No sé cuánto has viajado tú, pero el 90% de los radares están en rectas
Manía de comentar sin leer antes...