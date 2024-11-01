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La DGT está preocupada... no entiende por qué hacen esto a sus radares

La DGT está preocupada... no entiende por qué hacen esto a sus radares

La Dirección General de Tráfico (DGT) ha encendido las alarmas ante un fenómeno que empieza a repetirse en distintas carreteras españolas: la vandalización de radares. Lo que para algunos puede parecer un acto aislado o incluso “justificado” por la presión de las multas, para Tráfico es un problema serio que afecta directamente a la seguridad vial.

| etiquetas: dgt , radares , vandalismo
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33 comentarios
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Comentarios destacados:      
Veelicus #2 Veelicus
Los radares son necesarios, pero parece que algunos estan puestos para recaudar directamente
2 K 30
#9 pcmaster
#2 #3 Si cumples las normas de tráfico no deben preocuparte los radares
3 K 54
Veelicus #26 Veelicus *
#9 Ya, pero cuando ponen un radar de 50 en una zona justo a la salida de una circunvalación donde los coches estan decelarando y pasan por la zona a 70 en una zona sin ningun peligro porque no hay viviendas cerca ni nada similar... uno puede pensar que esta puesto ese radar para recaudar.

Cuando pones un radar de 30 en una zona donde meses antes era de 50 y donde nunca ha ocurrido nada... pues uno puede pensar que es para recaudar.

Cuando la gestión de las multas la cedes a una empresa privada... uno ya tiene claro que es para recaudar
1 K 18
calde #21 calde
Igual es que en muchos casos marcan una velocidad más baja de lo que la mayoría suele querer. En autopista, quién circula a 120? Poca gente.

Igual sólo sé deberían utilizar para velocidades excesivas, no para marcar la velocidad habitual de circulación.
0 K 19
#32 Pitchford
Los radares deberían ser todos ocultos y móviles. Así no se vandalizarían y todo el mundo sabría que tiene que ir siempre por debajo de la velocidad máxima señalizada. Y que ésta sea racional y no puesta al turúntuntero.
0 K 19
Ludovicio #1 Ludovicio
¿Para esto si se se mueve la gente? ¿Para poder correr y jugarse la vida del resto sin multa?

Asco de sociedad.

Salvo raras excepciones, los radares están señalizados y visibles. Frena y no des por culo.
5 K 19
Tertuliano_equidistante #3 Tertuliano_equidistante
#1 Quizás es que la mayoría de los radares no están puestos por tu seguridad, en tramos peligrosos, sino con afán recaudatorio, en tramos sin peligro alguno donde la velocidad límite no se corresponde con la natural para el tipo de tramo.
6 K 76
cenutrios_unidos #6 cenutrios_unidos
#3 ¿Que V16 ni que V16? :professor:
1 K 27
Raziel_2 #7 Raziel_2
#3 En Santiago hay uno de esos radares que la gente dice que solo es para recaudar, sin ese radar no tienes huevos a incorporarte porque la gente va a la velocidad que les sale de los huevos, da igual lo que ponga la puta señal.

Y muchos, muchos, en lugar de facilitar las incorporaciones, las difucultan porque son imbeciles.

Seguro que te has cruzado un buen puñado de ellos.
7 K 93
cenutrios_unidos #8 cenutrios_unidos
#3 Si fuese por nuestra seguridad arreglarían las putas carreteras. Pero parece ser que con la pila de impuestos que pagamos, no llega.
0 K 15
Ludovicio #23 Ludovicio
#8 La DGT no tiene competencias para arreglar las carreteras. Hace lo que tiene que hacer desde su posición y competencias.
0 K 11
powernergia #27 powernergia *
#5 En realidad los radares que más recaudan no dependen de la DGT si no de los ayuntamientos.

www.vozpopuli.com/motor/el-ayuntamiento-de-madrid-recauda-casi-100000-

Pero en Madrid es difícil romper un radar y que no te pillen.

#8 #10
0 K 12
KoLoRo #29 KoLoRo
#27 Si bueno, mi logica es la misma.

Si un tramo multa mucho, es por que se entiende es peligroso, por lo que toma medidas... pones bandas sonoras, etc.

Pero interesa recaudar.
0 K 8
josde #12 josde
#3 Gracias a algunos radares los gilipollas que hay conduciendo se cortan un poco el ir haciendo el gamba y poniendo en peligro las vidas de otras personas.
1 K 31
Ludovicio #14 Ludovicio
#3 Estoy por ver un radar en una zona recta de una autopista en un tramo de 120.

La habitual es que estén en curvas cerradas o zonas en las que se cambia a una velocidad más baja porque viene un tramo de poblado o semejante.

Y todo el dinero recaudado va a más radares. ¿Queréis menos radares? ¿Queréis que no recauden? Estar atentos a las putas señales y reducir.

Que yo me como no pocas multas por exceso de velocidad pero me da la inteligencia para no culpar a otro.
3 K 36
Black_Txipiron #20 Black_Txipiron
#14 A1, a la altura de Egino. AP68, pasada la incorporación de altube, camino de Bilbao...
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Ludovicio #22 Ludovicio
#20 Manda ubicación si quieres y analizamos.
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Ludovicio #30 Ludovicio *
#24 Te digo lo mismo que a #20 manda ubicación y analizamos.
Los radares en zonas en los que se baja de 120 a 100 si son habituales porque, sin ellos, la gente se pasa esa reducción por el forro de los cojones. Lo que hay que analizar es si es correcta la reducción.

Que, claro, como a nadie le apetece reducir, todo el mundo se querrá autoconvencer de que no era necesario.

En una cuesta arriba, como dices, probablemente sea un tema de visibilidad.

Edit: y lo mismo te digo a ti #31
0 K 11
#31 Aaaa3
#14 mirate los que hay por la autovia valencia-almeria a la altura de murcia. No tiene sentido ni el radar ni el limite de velocidad. O el de la carretera cordoba-badajoz a la altura de Espiel, explicame el sentido de ese. En la A2 saliendo de Zaragoza dirección Madrid ¿para que está el radar de plaza? Y el cachondeo que es salir de San Sebastian direccion zaragoza... Limite a 80, radar, limite a 100, limite a 80, radar, limite a 100 y asi hasta el infinito.
0 K 6
eaglesight1 #25 eaglesight1
#3 ¿Está usted justificando el vandalismo?.
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Ludovicio #33 Ludovicio
#25 #3 Hasta yo justificaría el vandalismo si es por una causa mayor. Por los derechos de todos... ¿Pero porque no quieren ir atentos a las señales? >:-(
0 K 11
Raziel_2 #4 Raziel_2
#1 Es lo que se esta fomentando en las redes sociales.

Atropellar ciclistas porque se lo merecen, vandalizar radares porque solo quieren recaudar, contaminar mas porque "la estafa del cambio climatico".

Si al que pillasen vandalizando, contaminando o conduciendo de forma temeraria lo pusiesen haciendo trabajos sociales durante un año, se le pasaban las ganas de hacer el imbecil, tras pagar tambien los destrozos y la correspondiente multa.
3 K 28
Sinfonico #10 Sinfonico *
#1 No uses la demagogia que sabes que no es así, los radares no se rompen para poder correr, los radares se rompen porque son INJUSTOS, porque su función es recaudar, como la DGT al completo, un organismo hecho para la prevención que se dedica a básicamente sancionar, sin contar que la mayor parte de sus recursos los invierte en aparatos para la sanción y no para la prevención.
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Ludovicio #18 Ludovicio
#10 ¿Como son injustos? Están puestos de forma muy visible, señalizados varias veces y con mucha antelación.

Solo frena y dales en los morros.
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sleep_timer #24 sleep_timer
#18 Autovia A3, de Valencia a Madrid, 3 carrilles, 120. En una cuesta arriba, cuando vas tranquilamente a 120, de repente un 100, a 50 metros UN RADAR, sin haber peligro ni hostias...
¿Eso que es?
Depues del radar, 120.
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#28 Sigo_intentandolo
#10 y todos los conductores son seres de luz... no te jode...

La cantidad de retrasados al volante es y ha sido tradicionalmente enorme. La única forma de comunicación que entienden esos retrasados es el castigo. Ni campañas de concienciacion ni leches... de hecho, se ríen de ellas.

Hasta las pelotas de "son recaudatorias!". Cumple las normas... incluso en los tramos en los que tu piensas que puedes ir a mas y no tendrás una puta multa.

Joder, que es muy facil... solo hay que leer…   » ver todo el comentario
0 K 7
autonomator #13 autonomator
Si no fuéramos ganao no tendrían que pastorearnos.
Recientemente han asfaltado una avenida cercana a mi casa, quitaron badenes y resaltos. Como no, siempre algún cenutrio la tomaba como su pista personal de carreras (un colegio, un parque y un supermercado hay entre otras cosas) Y claro, ahora han vuelto a poner resaltos.
1 K 19
cenutrios_unidos #16 cenutrios_unidos
#13 El problema es que si no supiésemos que "de vez en cuando" se ponen a recaudar pues no seríamos tan desconfiados. Y vuelvo a repetir. Si realmente no se puede superar la velocidad yo creo que lo más sencillo es que no se permita rebasar la velocidad máxima a los coches desde fábrica (con un margen de seguridad).

Pero eso bajaría drásticamente la recaudación. Por otro lado, hay punto negros, eso está claro ¿Se han planteado remodelarlos para que no sea así?
1 K 26
KoLoRo #5 KoLoRo *
Lo mismo que hablamos en otra noticia hace unos días... muchos radares son para recaudar, sín más. Ahora alguien me dira... estan por tu seguridad. Si? Pues entonces es la unica situación en la que algo que multa muchisisismo no se toman medidas, por que si multa mucho es por que la via/tramo no es seguro, por lo que deberian replantear dicha zona y no dejar que la gente siga poniendo en riesgo su vida.

Que si, que la gente pone en riesgo su vida superando el limite de velocidad y es ilegal y…   » ver todo el comentario
1 K 19
pedrobotero #17 pedrobotero
Alguno recuerda algún radas en esos tramos que una señal bien grande indica "Tramo de concentración de accidentes"???
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#11 Hynkel
El trasfondo es claro: los radares no están colocados al azar. Forman parte de una estrategia para reducir la velocidad en puntos donde hay mayor siniestralidad.

La percepción del personal no es ésa precisamente. Hubo hasta un caso que se hizo famoso de un radar puesto justo antes de un aumento de velocidad que no paró de poner multas ilegales, declaradas nulas por la justicia. Pere Navarro se tomó su tiempo para devolver el dinero.

Si la DGT estuviese realmente por la seguridad del personal, no habrían estos casos de radares reventados.


Y si eso para otro día hablamos de las apps que comparten en tiempo real dónde hay controles de policía.
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Sinfonico #15 Sinfonico
#11 "puntos donde hay mayor siniestralidad."
No sé cuánto has viajado tú, pero el 90% de los radares están en rectas
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#19 Hynkel
#15 Estoy citando a la fuente, por eso la cursiva.

Manía de comentar sin leer antes...
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menéame