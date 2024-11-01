edición general
La DGT avisa: estas son las multas por llevar cuernos, nariz de reno o luces de Navidad en el coche

El sorteo extraordinario de la Lotería da la bienvenida a la Navidad y son muchos los españoles que celebran la llegada de estas fiestas tan entrañables y familiares disfrazándose y decorando sus hogares para la ocasión. Pero también es cada vez más habitual ver cómo la decoración llega a los vehículos. Cuernos de reno colocados en las ventanillas y superando la altura del coche, la colocación de narices rojas en la parte delantera o incluso guirnaldas u objetos navideños como pequeños árboles o muuñecos de nieve en el interior del coche.

#4 Tensk
Ya me parecía a mí raro que fuesen legales, pero de lo que estaba seguro es de que son una horterada enorme.

Por cierto, a raíz de esto a ver si alguien me sabe responder lo siguiente: Hace unos días me crucé con un Audi, no recuerdo exactamente el modelo pero era tipo Q5 o así, vamos, un "SUV" o como queráis llamarlo, no es relevante. La cosa es que delante en parrilla llevaba, como todos, el emblema de Audi, sus cinco aros, y no es el coche que veo (al menos los Volkswagen, que a…   » ver todo el comentario
3 K 45
#5 EISev
#4 no debería llevarlo, se puede confundir.

Hay algún modelo que tiene distinta iluminación cuando está aparcado que cuando está circulando, aún así sería peligroso
0 K 12
Virusaco #14 Virusaco
#4 No puede ser de fábrica lo que comentas. En el frontal no se puede poner luz roja. Y la iluminación de logo frontal solo es legal si viene de fábrica.

Así que tiene pinta que ese vehículo incumple dos normas: código de luces y la de tunning de logotipo frontal.

Salu3
0 K 10
camvalf #2 camvalf
Con lo de los cuernos se van a forrar... :troll:
2 K 38
Spirito #3 Spirito
Encima de cornudo apaleado. Un clásico, vaya. :troll:
2 K 31
ChatGPT #1 ChatGPT
Van de verde... como el Grinch
1 K 21
fofito #6 fofito *
La DGT preocupándose de lo importante,como siempre.
Eso sí,sin ánimo de lucro. También como siempre.
1 K 21
Virusaco #15 Virusaco *
#6 Pues esto sí que me parece importante. Puede ocasionar distracción al volante y están metiendo en circulación elementos no aptos ni homolados para la circulación.

Cosa a parte que se debería ser delito la horterada.

Salu3
0 K 10
fofito #16 fofito
#15 Homologado está.
Aunque para el común de los mortales resulte un absurdo, homologado ,y absolutamente legal,si que está .
0 K 11
kumo #8 kumo
La DGT habría que disolverla y refundarla de nuevo con alguien competente al cargo.
1 K 17
Gry #11 Gry
¿Cual es la multa por poner media docena de señales v16 (de las que no están conectadas) en el techo? :-P
0 K 15
pitercio #7 pitercio
Si estableciesen las multas por gilipollas, el estado doblaba la recaudación.
0 K 14
powernergia #9 powernergia
Aburríos.
0 K 11
Flogisto #10 Flogisto
Errónea, no dice nada de llevarlos en el coche sino sobre el coche.
0 K 10
Destrozo #12 Destrozo
Poca multa me parece. Fusilarlos era poco
0 K 10
#13 dclunedo
Por tu seguridad ........ :wall:
0 K 7

