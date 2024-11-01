La DGT avisa: estas son las multas por llevar cuernos, nariz de reno o luces de Navidad en el coche

El sorteo extraordinario de la Lotería da la bienvenida a la Navidad y son muchos los españoles que celebran la llegada de estas fiestas tan entrañables y familiares disfrazándose y decorando sus hogares para la ocasión. Pero también es cada vez más habitual ver cómo la decoración llega a los vehículos. Cuernos de reno colocados en las ventanillas y superando la altura del coche, la colocación de narices rojas en la parte delantera o incluso guirnaldas u objetos navideños como pequeños árboles o muuñecos de nieve en el interior del coche.