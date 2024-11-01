La DGT avisa: estas son las multas por llevar cuernos, nariz de reno o luces de Navidad en el coche

El sorteo extraordinario de la Lotería da la bienvenida a la Navidad y son muchos los españoles que celebran la llegada de estas fiestas tan entrañables y familiares disfrazándose y decorando sus hogares para la ocasión. Pero también es cada vez más habitual ver cómo la decoración llega a los vehículos. Cuernos de reno colocados en las ventanillas y superando la altura del coche, la colocación de narices rojas en la parte delantera o incluso guirnaldas u objetos navideños como pequeños árboles o muuñecos de nieve en el interior del coche.
| etiquetas: dgt , multas , decoración , coche , navidad
Por cierto, a raíz de esto a ver si alguien me sabe responder lo siguiente: Hace unos días me crucé con un Audi, no recuerdo exactamente el modelo pero era tipo Q5 o así, vamos, un "SUV" o como queráis llamarlo, no es relevante. La cosa es que delante en parrilla llevaba, como todos, el emblema de Audi, sus cinco aros, y no es el coche que veo (al menos los Volkswagen, que a… » ver todo el comentario
Hay algún modelo que tiene distinta iluminación cuando está aparcado que cuando está circulando, aún así sería peligroso
Así que tiene pinta que ese vehículo incumple dos normas: código de luces y la de tunning de logotipo frontal.
Salu3
Eso sí,sin ánimo de lucro. También como siempre.
Cosa a parte que se debería ser delito la horterada.
Salu3
Aunque para el común de los mortales resulte un absurdo, homologado ,y absolutamente legal,si que está .