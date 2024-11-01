Detienen a un joven interino en Dassault por supuesto espionaje en el montaje de cazas Rafale, tras ser descubierto con unas gafas equipadas con una cámara para grabar vídeo

Se trata de un joven de 19 años, nacido en Francia y detenido la víspera en la fábrica de Cergy (afueras de París), precisó la emisora RTL, la primera en desvelar este caso de supuesto espionaje. Ha sido detenido tras ser descubierto con unas gafas equipadas con una cámara para grabar vídeo dentro de la zona de alta sensibilidad. Se le acusa de «atentado contra los intereses fundamentales de la nación», es decir, de espionaje para un Estado extranjero.