edición general
7 meneos
23 clics
Detienen en La Habana al español condenado por violar a una menor

Detienen en La Habana al español condenado por violar a una menor

Las autoridades cubanas detuvieron en La Habana al ciudadano español Martiño Ramos Soto, condenado a 13 años y medio de cárcel en su país por violar y abusar de una menor de edad, según pudo confirmar EFE este lunes.

| etiquetas: detenido , habana
6 1 0 K 63 actualidad
3 comentarios
6 1 0 K 63 actualidad
#3 Luiskelele
13 años por usar de juguete sexual a una menor a la que dio clases desde infantil hasta casi secundaria.

Algún día habría que abrir el melón de ciertas condenas que suenan a puta broma.
0 K 11
ThePato #2 ThePato
#1 Es relacionada. Hoy lo han detenido.
0 K 10

menéame