Detienen en La Habana al español condenado por violar a una menor
Las autoridades cubanas detuvieron en La Habana al ciudadano español Martiño Ramos Soto, condenado a 13 años y medio de cárcel en su país por violar y abusar de una menor de edad, según pudo confirmar EFE este lunes.
detenido
habana
#3
Luiskelele
13 años por usar de juguete sexual a una menor a la que dio clases desde infantil hasta casi secundaria.
Algún día habría que abrir el melón de ciertas condenas que suenan a puta broma.
#1
Leon_Bocanegra
No sé si es duplicada o relacionada
www.meneame.net/story/localizan-cuba-martino-ramos-soto-exlider-marea-
#2
ThePato
#1
Es relacionada. Hoy lo han detenido.
