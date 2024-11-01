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Detenidos cuatro jóvenes por intentar matar a otro dentro de un autobús en Colmenar Viejo
La Guardia Civil ha detenidos a cuatro jóvenes como presuntos autores de un delito de homicidio en grado de tentativa.
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etiquetas
:
madrid
,
apuñalamientos
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actualidad
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actualidad
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#8
Sawyer76
#5
En España no se han hecho estudios al respecto que yo sepa, pero se hicieron en Dinamarca hace poco, y efectivamente, aportación negativa con los números en la mano; cuestan dinero.
Pero aquí se conforman con creerse el relato que les cuenta rtve entre otros.
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#10
Nómada_sedentario
#4
#8
no sabemos ni que edad tienen esos jóvenes, pero vale
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#2
Xoche
Desalmados
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#11
vGeeSiz
Nah, suena a caso aislado, chiquilladas
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#1
madeagle
¿Que clase de jovenes?
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#4
Sawyer76
#1
Sin duda unos que pagan muchas pensiones.
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#5
Expat_Guinea_Ecuatorial
#4
Si les metieran trabajos forzados si que pagarian alguna, de otro modo seguro que su aportacion a la sociedad es negativa
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#14
SeñorPresunciones
#1
Madrileños.
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#16
madeagle
#14
¿Seguro? Porque apesta a ajuste de cuentas entre bandas latinas que echa para atras
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#17
SeñorPresunciones
*
#16
Siendo Telemadrid quien da la noticia ya habrían aclarado en el titular si fuesen moros o latinos.
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#15
crob
#1
Los mejores, son de Madriz
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14
#3
karakol
¿Pero qué coño pasa en Madrid con los apuñalamientos? ¿Son apuñalamientos sanos entre coleguitas?
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#6
Expat_Guinea_Ecuatorial
#3
Era peor en los 80 solo que ahora nos fijamos mas (es lo que te dirian si mencionaras otra ciudad que no fuera Madrid)
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#13
KaBeKa
Pues tiene pinta de un ajuste de cuentas de libro, alguien no ha pagado/se ha comido algunas drogas.
Normalmente no te van a cazar a no ser que hagas un lio a alguien. Y no te van a dar puñaladas a no ser que el hueco sea grande.
Sin idea(faltaría más que para eso soy comentarista y arriesgado) ajuste de drogas.
P.D: menos alarmismos que a nadie van a pegarle dos puñalaas así por la cara a las 21:00 en un sitio público.
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#12
fremen11
Lo mismo son españoles de bien, pero los de siempre sin más información intoxicando el asunto
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#7
Spirito
Controles con detector de metal portátil ya.
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#9
CharlesBrowson
pero creamos que es ultimamente, que ha sido de un dia para otro...asi de repente
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comentarios)
menéame
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Pero aquí se conforman con creerse el relato que les cuenta rtve entre otros.
Normalmente no te van a cazar a no ser que hagas un lio a alguien. Y no te van a dar puñaladas a no ser que el hueco sea grande.
Sin idea(faltaría más que para eso soy comentarista y arriesgado) ajuste de drogas.
P.D: menos alarmismos que a nadie van a pegarle dos puñalaas así por la cara a las 21:00 en un sitio público.