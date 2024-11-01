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Detenidos cuatro jóvenes por intentar matar a otro dentro de un autobús en Colmenar Viejo

Detenidos cuatro jóvenes por intentar matar a otro dentro de un autobús en Colmenar Viejo

La Guardia Civil ha detenidos a cuatro jóvenes como presuntos autores de un delito de homicidio en grado de tentativa.

| etiquetas: madrid , apuñalamientos
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17 comentarios
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Comentarios destacados:      
Sawyer76 #8 Sawyer76
#5 En España no se han hecho estudios al respecto que yo sepa, pero se hicieron en Dinamarca hace poco, y efectivamente, aportación negativa con los números en la mano; cuestan dinero.
Pero aquí se conforman con creerse el relato que les cuenta rtve entre otros.
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Nómada_sedentario #10 Nómada_sedentario
#4 #8 no sabemos ni que edad tienen esos jóvenes, pero vale
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#2 Xoche
Desalmados
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#11 vGeeSiz
Nah, suena a caso aislado, chiquilladas
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madeagle #1 madeagle
¿Que clase de jovenes?
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Sawyer76 #4 Sawyer76
#1 Sin duda unos que pagan muchas pensiones.
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Expat_Guinea_Ecuatorial #5 Expat_Guinea_Ecuatorial
#4 Si les metieran trabajos forzados si que pagarian alguna, de otro modo seguro que su aportacion a la sociedad es negativa
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SeñorPresunciones #14 SeñorPresunciones
#1 Madrileños.
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madeagle #16 madeagle
#14 ¿Seguro? Porque apesta a ajuste de cuentas entre bandas latinas que echa para atras
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SeñorPresunciones #17 SeñorPresunciones *
#16 Siendo Telemadrid quien da la noticia ya habrían aclarado en el titular si fuesen moros o latinos.
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crob #15 crob
#1 Los mejores, son de Madriz
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karakol #3 karakol
¿Pero qué coño pasa en Madrid con los apuñalamientos? ¿Son apuñalamientos sanos entre coleguitas?
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Expat_Guinea_Ecuatorial #6 Expat_Guinea_Ecuatorial
#3 Era peor en los 80 solo que ahora nos fijamos mas (es lo que te dirian si mencionaras otra ciudad que no fuera Madrid)
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#13 KaBeKa
Pues tiene pinta de un ajuste de cuentas de libro, alguien no ha pagado/se ha comido algunas drogas.
Normalmente no te van a cazar a no ser que hagas un lio a alguien. Y no te van a dar puñaladas a no ser que el hueco sea grande.
Sin idea(faltaría más que para eso soy comentarista y arriesgado) ajuste de drogas.

P.D: menos alarmismos que a nadie van a pegarle dos puñalaas así por la cara a las 21:00 en un sitio público.
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#12 fremen11
Lo mismo son españoles de bien, pero los de siempre sin más información intoxicando el asunto
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Spirito #7 Spirito
Controles con detector de metal portátil ya.
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CharlesBrowson #9 CharlesBrowson
pero creamos que es ultimamente, que ha sido de un dia para otro...asi de repente
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menéame