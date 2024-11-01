edición general
Detenido un 'influencer' con más de 125.000 seguidores por incitar al odio contra las mujeres

Durante las investigaciones, la Guardia Civil localizó gran número de publicaciones y emisiones en directo en las que el detenido "promovía de forma directa al odio y a la hostilidad contra las mujeres", mediante "comentarios denigrantes, misóginos e intolerantes"

#4 Astur_
Roma calienta que sales
pazentrelosmundos #15 pazentrelosmundos
#4 cruzo dedos...
pazentrelosmundos #2 pazentrelosmundos
Un influencer y 125.000 mierdas...
#13 IsraelEstadoGenocida
#2 por desgracia seguro que ahora son otro influencer y 124.999 mierdas.
SeñorMarron #20 SeñorMarron
#2 Un influmierder y 125000 comemierdas
Cuñado #9 Cuñado
¿Echáis a algún meneante en falta? :roll:
pazentrelosmundos #17 pazentrelosmundos
#9 pues si, qué está de Strike?
#29 Astur_
#9 quién? que nos dejas con las ganas, yo no me entero de nada...
#8 Mandievus *
#5 que discurso de odio ha dicho Irene Montero?!! Que no te guste no significa que sea discurso de odio lumbreras!!
2 K 36
#12 Mandievus
#11 fórmula 44!! Lo mejor para la tos!! {0x1f602} {0x1f602} {0x1f602}
obmultimedia #22 obmultimedia *
#16 No, eres una ameba.
denocinha #23 denocinha
#22 Pero de junio
Kafkarudo #10 Kafkarudo
Entro a la noticia para ver algún ejemplo de esos comentarios y no aportan nada..
En este mundo donde todo es ofensivo me permito dudar de que realmente sean delito sus comentarios.
Torrezzno #28 Torrezzno
¿Que influencer?
pazentrelosmundos #18 pazentrelosmundos
#16 aaah vale entiendo. Disculpa no sabía que eras... Bueno, lo estás haciendo muy bien campeón!!!
denocinha #19 denocinha
#18 Igualmente
pazentrelosmundos #21 pazentrelosmundos
#19 va... Ya se veía que si te sacaban de la frase hecha, en este caso #1 no ibas a saber gestionar muy bien.
Y aquí confirmas.
Ale vete a practicar un rato.
pazentrelosmundos #14 pazentrelosmundos
#5 soy mujer...
denocinha #16 denocinha
#14 Eso ahora lo puede ser cualquiera. Yo soy géminis
Expat_Guinea_Ecuatorial #24 Expat_Guinea_Ecuatorial
Aqui hay hasta quien defiende el burka y no pasa nada
pazentrelosmundos #25 pazentrelosmundos
#24 vete a denunciar si tan preocupado estás...
salchipapa77 #27 salchipapa77
No se sabe ni quién es ni que ha dicho. Una puta mierda de artículo.
#30 vituwaf
Hay videos de feministas diciendo cosas como que los hombres deben estar internados en granjas. No veo yo ninguna reacción.
0 K 7
#31 vituwaf
"promovía de forma directa al odio y a la hostilidad contra las mujeres", mediante "comentarios denigrantes, misóginos e intolerantes"

Sólo con esta descripción, yo no sé ver un delito aquí.
denocinha #1 denocinha
Sin embargo, Irene Montero...
denocinha #5 denocinha
#3 que no la han detenido nunca, hombre!!
Guanarteme #6 Guanarteme
#1 ¿Verdad? Que se habla de ella como si fuera ese el problema.
denocinha #7 denocinha
#6 Como solución ha estado pletórica
