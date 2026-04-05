Detenido en Bon Pastor por matar con un cuchillo a un ladrón que intentó robarle

Los Mossos d'Esquadra han detenido a un hombre este mediodía en el barrio de Bon Pastor, en el distrito de Sant Andreu de Barcelona, por presuntamente matar a otro que habría intentado robarle. El suceso tuvo lugar poco antes de las 14 horas cuando la víctima, que tenía antecedentes según fuentes policiales, ha querido arrebatar la cadena a un hombre que iba en silla de ruedas por la calle, tal y como han explicado algunos testigos.
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Si ha muerto, con hache, muerto está y pronto olerá a muerto, sin hache.
Dadas las circunstancias, los antecedentes y la situación de este señor, lo mandarán para casa. Ni se va a escapar, ni las prisiones están preparadas para tener a un tipo en silla de ruedas. Los que entran en silla de ruedas suelen ser camellos. Y salen tan rápido como entran
Vale, que me liao
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