Detenido en Bon Pastor por matar con un cuchillo a un ladrón que intentó robarle

Los Mossos d'Esquadra han detenido a un hombre este mediodía en el barrio de Bon Pastor, en el distrito de Sant Andreu de Barcelona, por presuntamente matar a otro que habría intentado robarle. El suceso tuvo lugar poco antes de las 14 horas cuando la víctima, que tenía antecedentes según fuentes policiales, ha querido arrebatar la cadena a un hombre que iba en silla de ruedas por la calle, tal y como han explicado algunos testigos.