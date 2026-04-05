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Detenido en Bon Pastor por matar con un cuchillo a un ladrón que intentó robarle

Detenido en Bon Pastor por matar con un cuchillo a un ladrón que intentó robarle

Los Mossos d'Esquadra han detenido a un hombre este mediodía en el barrio de Bon Pastor, en el distrito de Sant Andreu de Barcelona, por presuntamente matar a otro que habría intentado robarle. El suceso tuvo lugar poco antes de las 14 horas cuando la víctima, que tenía antecedentes según fuentes policiales, ha querido arrebatar la cadena a un hombre que iba en silla de ruedas por la calle, tal y como han explicado algunos testigos.

| etiquetas: ladron , silla de ruedas , homicidio , victima
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30 comentarios
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Comentarios destacados:          
#1 Ominous
Si es como lo cuentan, todo mi apoyo.
20 K 188
Waves #9 Waves
#1 El problema es que el "ladrón" ya no puede decir que eso no fue así para nada.
1 K 8
#16 DotorMaster
#1 A mí me mola cuando la peña se mete su dosis de dopamina empatizando con alguien que da una puñalada a otro, dando la puñalada en su imaginación... mmm... qué gustito!
1 K 27
#19 Ovidio
#16 Bueno, es un acto de justicia, es normal alegrarse
0 K 10
#20 DotorMaster
#19 yo creo que en la situación de la víctima del robo podría haber hecho lo mismo, pero mientras no me vea en esa situación prefiero tener ese tipo de pensamientos fuera de mi cabeza
0 K 15
#22 DonaldBlake
#1 Espero que lo de ir en silla de ruedas minimice el acto "desproporcionado" de utilizar un arma blanca.
0 K 8
#2 carraxe *
Si no atacas a la peña no le das razones para que te apuñale. Atacar a un paralítico es de enorme bajeza moral
14 K 138
#18 Ovidio
#2 Yo le robé este acordeón a un mono ciego, pero hasta este caso me da asco
3 K 40
arcangel2p #24 arcangel2p
#18 buena referencia, y bien jugada.
2 K 30
#6 Licar
66 años y en silla de ruedas. Un blanco fácil debió pensar el ladrón...
8 K 96
#29 mcfgdbbn3
#26: Uno que no es de color fácil debió pensar el ladrón...
0 K 12
Asimismov #4 Asimismov *
Habría que condecorar al propietario de la cadena.

Si ha muerto, con hache, muerto está y pronto olerá a muerto, sin hache.
4 K 51
Artok #10 Artok *
#4 lo van enchironar como a una rata, como aquel que entraron a robarle en su casa y disparó a los ladrones. Sobre aquel caso la policía ya dijo que te tienes que dejar robar. Si a este lo dejan libre mañana no queda un ladrón vivo en Barcelona, todos acuchillados, y eso no lo van a permitir
2 K 14
Connect #14 Connect
#10 No le van a meter en ningún sitio y menos en silla de ruedas. Ante una muerte con arma blanca, el protocolo exige la detención. Y luego será el juez el que decida.

Dadas las circunstancias, los antecedentes y la situación de este señor, lo mandarán para casa. Ni se va a escapar, ni las prisiones están preparadas para tener a un tipo en silla de ruedas. Los que entran en silla de ruedas suelen ser camellos. Y salen tan rápido como entran
1 K 25
#5 eqas
"A muerto" ¿En serio? más vale que usen la IA, que al menos no tiene faltas de ortografía.
2 K 41
#7 tropezon
#5 A muerto puesto, rey vivito....

Vale, que me liao xD
0 K 20
Fisionboy #11 Fisionboy *
Demasiados ladrones sintiéndose impunes en las calles de Barcelona, y al final la gente se toma la justicia por su mano. Quién sabe si veremos más casos como este en el futuro.  media
4 K 39
#15 JotaMcnulty
#11 Es mucho peor Amancio Ortega y Ábalos. Me lo ha dicho #_12.
0 K 7
#3 Pitchford
Lo de atracar a niños, ancianos y gente en silla de ruedas ya es otro nivel de HPutismo.. Que le condenen según la ley, pero espero que sea un caso de indulto..
3 K 30
#28 mcfgdbbn3
#3: Puede alegar defensa propia.
0 K 12
LoboAsustado #12 LoboAsustado
No se puede permitir que se vaya apuñalando ladrones , que luego se vuelve vicio y empiezas a asesinar banqueros , políticos corruptos , administradores de energéticas y telecomunicaciones , presidentes de la fifa, .... esto hay que cortarlo de raíz.
2 K 30
#30 mcfgdbbn3
#12: O los CEOs de empresas sanitarias... :roll:
0 K 12
#17 Ovidio
Éstos casos son los únicos que merecen indulto
2 K 28
Professor #21 Professor *
Es esto lo que les enseñan a hacer en las escuelas noruegas y suecas?
1 K 22
DayOfTheTentacle #25 DayOfTheTentacle
Bon pastor...
1 K 21
#27 Borgiano
Pinta a caso aislado. Circulen, por favor
1 K 19
allaquevamos #8 allaquevamos
Esperemos que lo tengan detenido a la espera de otorgarle una medalla como poco.
0 K 7

menéame