Apuñalamiento en el metro de Barcelona: 13 detenidos en una batalla campal

Durante la madrugada del sábado al domingo, una pelea entre dos grupos en la estación de metro El Coll-La Teixonera de Barcelona derivó en un ataque con arma blanca que ha dejado un joven herido grave y un total de trece detenciones, seis de las cuales corresponden a menores de edad. Según han confirmado fuentes policiales a la Agencia Catalana de Noticias (ACN) y ha avanzado el medio 'Crónica Global', los Mossos d’Esquadra recibieron el aviso sobre las 00.00 horas por parte de Transportes Metropolitanos de Barcelona (TMB)...