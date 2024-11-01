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Apuñalamiento en el metro de Barcelona: 13 detenidos en una batalla campal

Apuñalamiento en el metro de Barcelona: 13 detenidos en una batalla campal

Durante la madrugada del sábado al domingo, una pelea entre dos grupos en la estación de metro El Coll-La Teixonera de Barcelona derivó en un ataque con arma blanca que ha dejado un joven herido grave y un total de trece detenciones, seis de las cuales corresponden a menores de edad. Según han confirmado fuentes policiales a la Agencia Catalana de Noticias (ACN) y ha avanzado el medio 'Crónica Global', los Mossos d’Esquadra recibieron el aviso sobre las 00.00 horas por parte de Transportes Metropolitanos de Barcelona (TMB)...

| etiquetas: barcelona , metro de barcelona , reyertas , apuñalamientos , menores
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19 comentarios
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Comentarios destacados:      
CharlesBrowson #1 CharlesBrowson
Esto esta pidiendo a voces una bio-danza con una furiosa batucada!!!!
14 K 139
#6 colemur
#1 Los que os dedicáis a propagar el odio no tenéis ni idea de como funciona España.
1 K 17
CharlesBrowson #8 CharlesBrowson *
#6 a ritmo de batucada, lo he dicho antes, y una correcion , ahora es hodio
5 K 58
#9 colemur
#8 para algunos de vosotros sí será todo odio, que os pasáis el día generándolo.
Pero no pierdas de vista que la mayoría de la gente es normal y no se mueve por el odio.
1 K 17
#10 guillersk
#6 uhh el odioooo



Osea, batalla campal y tú solo hablas del odio? ¿ No ves que falta algo?
4 K 36
#11 colemur
#10 Respondo a un comentario de una persona. ¿ No es algo que se pueda hacer aquí ?
1 K 17
#16 Dalecañatorete
#6 Eres tú el único que se entera de la película. Si es que te tienes que reír...
2 K -10
Blackat #13 Blackat
Nos esta quedando una ciudad multicultural y multiracial preciosa.

Entre los robos, los apuñalamientos, los tirones, los chulos, los violadores....es barbaro todo.
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allaquevamos #14 allaquevamos
#13 Aún queda margen para seguir mejorando, nos faltan los motochorros, trata de blancas y armas a gran escala, secuestros express. Hay que seguir esforzándose mas.
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GeneWilder #12 GeneWilder
Llegando a los 80 y bajando.
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Supercinexin #19 Supercinexin
Barcelona y área metropolitana siempre ha sido un pozo de delincuentes y criminales. Lo era en el Franquismo, lo era en los 80, en los 90, en los 2000s, 2010s y lo es ahora y siempre lo será.

He conocido muy de cerca a gentuza de Cornellá, Hospitalet y barrios de Barcelona de chaval y de joven y todos eran puta escoria habituada a atracar, a pegarse con todos y alguna puñaladita que otra también dieron y/o se llevaron. He estado tres veces de fiesta por Barcelona de joven y las tres veces he…   » ver todo el comentario
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DayOfTheTentacle #15 DayOfTheTentacle
Apuesto a que no hablan catalán...
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#17 Borgiano
Pinta a caso aislado, circulen, por favor
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#18 bizcobollo
Una pelea entre dos grupos: estoicos vs epicúreos
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ZomIneck #2 ZomIneck
Alguien tendra la cullpa de que pasen estas cosas. digo yo
O es decision del creador?
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estemenda #4 estemenda
#2 Del actor.
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#7 colemur
#2 Sí. ¿ No sabes cómo va el derecho penal en España ? ¿ No te lo contaron en el cole ?
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menéame