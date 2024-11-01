Apuñalamiento en el metro de Barcelona: 13 detenidos en una batalla campal

Durante la madrugada del sábado al domingo, una pelea entre dos grupos en la estación de metro El Coll-La Teixonera de Barcelona derivó en un ataque con arma blanca que ha dejado un joven herido grave y un total de trece detenciones, seis de las cuales corresponden a menores de edad. Según han confirmado fuentes policiales a la Agencia Catalana de Noticias (ACN) y ha avanzado el medio 'Crónica Global', los Mossos d’Esquadra recibieron el aviso sobre las 00.00 horas por parte de Transportes Metropolitanos de Barcelona (TMB)...
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Pero no pierdas de vista que la mayoría de la gente es normal y no se mueve por el odio.
Osea, batalla campal y tú solo hablas del odio? ¿ No ves que falta algo?
Entre los robos, los apuñalamientos, los tirones, los chulos, los violadores....es barbaro todo.
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www.meneame.net/story/hombre-muerto-uno-herido-muy-grave-tiroteo-medio
He conocido muy de cerca a gentuza de Cornellá, Hospitalet y barrios de Barcelona de chaval y de joven y todos eran puta escoria habituada a atracar, a pegarse con todos y alguna puñaladita que otra también dieron y/o se llevaron. He estado tres veces de fiesta por Barcelona de joven y las tres veces he… » ver todo el comentario
O es decision del creador?