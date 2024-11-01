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Un hombre muerto y uno herido muy grave en un tiroteo en medio de la calle en L'Hospitalet de Llobregat

Un hombre muerto y uno herido muy grave en un tiroteo en medio de la calle en L'Hospitalet de Llobregat

Un hombre muerto y uno herido muy grave en un tiroteo en medio de la calle en L'Hospitalet de Llobregat.

| etiquetas: tiroteo , hospitalet , muerto , herido
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2 comentarios
3 1 1 K 23 Sucesos
CharlesBrowson #1 CharlesBrowson
Hermoso país se nos está quedando
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obmultimedia #2 obmultimedia
#1 la zona de la Florida / Cementerio es un getto bastante preocupante ,algo buscado por los de arriba para que los vecinos de siempre se vayan de allí y así poner pisos turísticos y gentrificar el barrio.
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menéame