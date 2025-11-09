edición general
Detenida una mujer en Alicante por echar líquido irritante en los ojos a su hijo de dos años durante meses

La Policía Nacional ha detenido en Alicante a una mujer argelina de 27 años acusada de causar lesiones oculares graves a un hijo de 2 años, a quien presuntamente le estuvo echando un líquido irritante desconocido en los ojos durante meses. La arrestada tiene una hija de 7 años que es invidente y ya llegó de Argelia con similares problemas a los que padece su hermano de dos años, que ha estado hospitalizado en Alicante desde el pasado agosto hasta hace solo unos días. Desde la separación de la madre por orden judicial, el pequeño mejoró sensible

Gry #5 Gry
Lo de provocarle daños o enfermedades a familiares para convertirlos en dependientes tiene nombre y todo:

revistasanitariadeinvestigacion.com/una-manipulacion-de-la-verdad-el-s
SuperBuker #2 SuperBuker
Hay que ser hija de puta. Mala madre.
Pobres chavales, y la que les espera en el circuito de menores tutelados.
#7 Pixmac
#2 Mejor tutelados que con esa madre.

No sé si será violencia vicaria o "Münchhausen por poderes". Necesitarán hacerle un análisis psicológico para buscar la razón a dañar a los niños.
#8 crissis
#7 Aquí sí hace falta análisis psicológico.

OK
#12 EISev *
#7 hay otra opción: conseguir ayudas de asociaciones fingiendo síntomas (casas hogar fundación Ronald McDonald, ayudas públicas por discapacidad etc.). Si el niño mejora se las retiran, así que hay gente que perjudica a sus hijos o les coacciona para simular retraso y así alargar el cobro.
#11 Tensk
#10 Si me habían dicho que las mujeres es imposible que hagan eso y menos aún para hacer daño a los padres.
Antipalancas21 #3 Antipalancas21
Vaya hija de fruta que es, no se le pude llamar madre, querría dejarlos ciegos.
#9 crissis
"La arrestada tiene una hija de 7 años que es invidente y ya llegó de Argelia con similares problemas a los que padece su hermano de dos años, "

Hija de puta.
#6 Tensk
¿Una madre haciendo daño a su hijo? Imposible.
marola #10 marola
#6 Claro que es posible ¿Y... ?
ChatGPT #1 ChatGPT
Vaya puto mounstruo
#4 guillersk
No me cabe en la cabeza
