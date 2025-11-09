Detenida una mujer en Alicante por echar líquido irritante en los ojos a su hijo de dos años durante meses

La Policía Nacional ha detenido en Alicante a una mujer argelina de 27 años acusada de causar lesiones oculares graves a un hijo de 2 años, a quien presuntamente le estuvo echando un líquido irritante desconocido en los ojos durante meses. La arrestada tiene una hija de 7 años que es invidente y ya llegó de Argelia con similares problemas a los que padece su hermano de dos años, que ha estado hospitalizado en Alicante desde el pasado agosto hasta hace solo unos días. Desde la separación de la madre por orden judicial, el pequeño mejoró sensible