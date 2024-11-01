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Destruidos casi 100 tanques israelíes de 6 millones de dólares cada uno

Destruidos casi 100 tanques israelíes de 6 millones de dólares cada uno

En lo que analistas militares califican como un duro golpe a la capacidad blindada del ejército israelí, la resistencia libanesa Hezbolá anunció este jueves la destrucción de una cifra sin precedentes de tanques Merkava en las últimas semanas de enfrentamientos en la frontera sur. Solo en un periodo de 24 horas este miércoles, los combatientes de la resistencia habrían inutilizado al menos 21 unidades de este avanzado sistema de combate. Mientras que el mando militar israelí mantiene una política de estricta censura sobre el número exacto

| etiquetas: merkava , hezbola , israel , emboscada , censura
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13 comentarios
18 4 2 K 263 actualidad
#2 yukatan
propaganda.... dios no lo permitiria
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DDJ #3 DDJ *
Me gustaría que fuera cierto, es más me gustaría que se quedasen mil veces cortos, pero no voy a menear la propaganda de unos ni de otros
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#9 soberao
#3 Si van tantos tanques destrozados debería haber el mismo número de militares muertos o heridos que van dentro de esos tanques a no ser que atacaran un sitio donde los tenían aparcados.
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#12 Albertillovernel
#9 Suelen ir cargaditos de carne... tres tripulantes y hasta 6 soldados adicionales, que rara vez tienen el cuajo para alejarse de la supuesta protección del blindado. Así, cuando alguno peta, es probable que las bajas sean múltiples.
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Esfingo #6 Esfingo
#4 Eso no son fuentes, fuentes son coordenadas y material gráfico como hace los OSINT en la guerra de Ucrania.
Pero nada seguir inundando esto con mierda.
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Mauro_Nacho #10 Mauro_Nacho
#6 El problema es la censura que hay en los medios, no salen imágenes de los impactos de los misiles de Hezbola e Irán sobre Israel, los medios no los publican, pero están ocurriendo. Hay noticias delos problemas que tiene el ejército de Israel, no dicen el número de muertos o heridos pero el jefe de Estado Mayor, Eyal Zamir, dijo el miércoles por la noche durante una discusión en el Gabinete de Seguridad que las FDI están lidiando con una presión inusual, incluso afirmando que está "levantando 10 banderas rojas" y que el ejército está "colapsando sobre sí mismo".

www.meneame.net/story/jefe-estado-mayor-israel-advierte-fdi-estan-cola
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security_incident #11 security_incident
#6 hay videos a patadas
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NPCMeneaMePersigue #7 NPCMeneaMePersigue
Esas bombas se las prometió Hezbullah y van en nombre de todas las víctimas de la elite de pederastas que especula con las casas de trabajadores en España, Portugal, Grecia, Mexico, Estados Unidos...
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Spirito #1 Spirito *
Pues que cunda.

Por cierto, 6 millones construir cada tanque de mierda da para mucha corrupción, eh.

Que se lo hagan mirar, si eso. :roll:
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Aokromes #5 Aokromes
#1 6 millones por un tanque no es "tanto" un m1a2 tiene estimado un coste de 10 millones de dolares segun la inflaccion.
en.wikipedia.org/wiki/M1_Abrams

y un leopard 2a8 unos 29 millones de euros.

en.wikipedia.org/wiki/Leopard_2

por cierto el mk iv unos 10 millones de dolares.
en.wikipedia.org/wiki/Merkava
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Spirito #8 Spirito
#5 Ya, ya... y yo construyo un tira-chinas que flipas por 300 mil dólares.

¡No veas cómo lanza el bicho! xD
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Mauro_Nacho #13 Mauro_Nacho *
La guerra desde el aire la domina totalmente Israel tirando bombas, pero en tierra con lo túneles y los misiles Hezbola puede hacerle daño. En la invasión del Libano en 2006 Israel sufrió más de 100 bajas. En las circunstancias actuales el ejército de Israel está desbordado con varios frentes.
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menéame