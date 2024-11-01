Destruidos casi 100 tanques israelíes de 6 millones de dólares cada uno

En lo que analistas militares califican como un duro golpe a la capacidad blindada del ejército israelí, la resistencia libanesa Hezbolá anunció este jueves la destrucción de una cifra sin precedentes de tanques Merkava en las últimas semanas de enfrentamientos en la frontera sur. Solo en un periodo de 24 horas este miércoles, los combatientes de la resistencia habrían inutilizado al menos 21 unidades de este avanzado sistema de combate. Mientras que el mando militar israelí mantiene una política de estricta censura sobre el número exacto