Despido flexible y menos derechos: el plan de la derecha en Portugal que alarma a los sindicatos españoles

Portugal vive estos días la mayor tensión social de los últimos 12 años. El pasado día 11 de diciembre el país vivió una jornada de huelga general, un hecho que no sucedía desde el año 2013, desde los tiempos de la troika. Los principales sindicatos portugueses convocaron un paro nacional contra la regresiva reforma laboral que pretende sacar adelante el Gobierno conservador de Luís Montenegro.