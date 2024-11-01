edición general
20 meneos
29 clics
Despido flexible y menos derechos: el plan de la derecha en Portugal que alarma a los sindicatos españoles

Despido flexible y menos derechos: el plan de la derecha en Portugal que alarma a los sindicatos españoles

Portugal vive estos días la mayor tensión social de los últimos 12 años. El pasado día 11 de diciembre el país vivió una jornada de huelga general, un hecho que no sucedía desde el año 2013, desde los tiempos de la troika. Los principales sindicatos portugueses convocaron un paro nacional contra la regresiva reforma laboral que pretende sacar adelante el Gobierno conservador de Luís Montenegro.

| etiquetas: portugal , reforma laboral , derechos laborales
19 1 0 K 173 actualidad
13 comentarios
19 1 0 K 173 actualidad
Comentarios destacados:      
Jointhouse_Blues #2 Jointhouse_Blues
El trabajador que vote a la derecha con la esperanza de mejorar su situación, está muy, pero que muy perdido. Y me ahorro otros calificativos.
8 K 116
RegiVengalil #11 RegiVengalil *
#2 El trabajador que vote a la derecha con la esperanza de mejorar su situación, está muy, pero que muy perdido.

La gente que vota derecha no busca derechitos estúpidos, sino que no la frían a impuestos y más trabajo, que tira hacia arriba los salarios.

Lo de los calificativos, mejor te lo ahorras porque demuestras tener muy poca idea de lo que hablas.

En Argentina llevan 60 años con peronismo y el mercado laboral hasta Milei ha sido una auténtica basura
1 K 17
#3 rogerillu
Quien lo iba a decir que votar a la derecha iba a traer estas cosas eh. Fíjate tú. Subnormales.
4 K 58
Iori #6 Iori
#3 Ojo que te van a venir los mermadetes a decirte que si delito de odio, que si incitación a la violencia... Mermados del mundo, el dia que cometa un delito de odio contra vosotros no vais a poder contarlo en menéame, que os quede claro.
0 K 7
wildseven23 #1 wildseven23
El sueño húmedo de PP y Vox.
2 K 42
Skiner #5 Skiner *
#0 #1 Ya lo hizo aquí Rajoy tampoco hay que extrañarse, ni alarmarse de nada.
0 K 7
RegiVengalil #12 RegiVengalil *
#5 periodo Rajoy 2013-2019 después de la mayor crisis del siglo en España: 3,5 millones de nuevos empleos.

Mismo periodo en Alemania: 3 millones
Francia + Italia: 2,8 millones

De nada.
0 K 7
Skiner #13 Skiner *
#12 Lógico si facilitas el despido la gente la despiden y luego la vuelven a contratar con condiciones peores.
De nada. :clap:
0 K 7
Battlestar #7 Battlestar
Con una mariscada se les pasa.
1 K 23
kreepie #9 kreepie
Fantástica noticia para los votantes de la derecha. Deseando que estas cositas lleguen aquí, eh? ?
0 K 11
io1976 #10 io1976
"Ovrero y egpañol!, ovrero y egpañol!, lolololoooo"
0 K 10

menéame