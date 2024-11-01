edición general
Una grave perturbación golpea a Portugal en su primera huelga general en 12 años (ENG)

El primer ministro Luís Montenegro parece haberse visto sorprendido por la fuerza de los sentimientos en contra de las reformas laborales de su Gobierno.

Kasterot #2 Kasterot
No se porque se han puesto así los vecinos.
Son medidas muy lógicas para un decharra.
-Permitir a los empleadores renovar contratos temporales durante años
-Levantar la prohibición de despedir a trabajadores y luego volver a contratarlos inmediatamente de forma indirecta mediante la subcontratación
-Eliminar el requisito de reincorporar a los empleados que fueron despedidos injustamente.
#4 Pivorexico
#2 Añadir - Banco de horas , echas horas extras y tu jefe te las paga en horas libres , cuando le salga del nabo .
#5 chavi
#2 Exacto. No se que coño esperaban
Cehona #7 Cehona
#2 Me recuerda mucho a las medidas de M.Rajoy pero por alguna razón, algunos han perdido la memoria
Esfingo #3 Esfingo
¿Una perturbación en la fuerza?
luspagnolu #8 luspagnolu
#3 El título se me hace rarísimo pero es la traducción que me ha dado deepl.
#6 mstk
Tienen lo que votaron en Mayo. PP portugués 1º y Vox portugués 2º.
Supercinexin #10 Supercinexin
No sé qué más reformas laborales hay que hacer en esa mierda de país donde echan más horas que el reloj, los jefes son unos tiranos y pagan en cacahuetes. Si creéis que España da asco para los asalariados, y si no eres funcionario lo da, agárrate a Portugal. Y encima votan liberata y facha.
Kasterot #1 Kasterot
#0 pon que es en ingles
luspagnolu #9 luspagnolu
#1 Me di cuenta casi después de no ponerlo pero muchísimas gracias.
