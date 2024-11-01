edición general
17 meneos
57 clics
Despiden a cuatro trabajadores como castigo por su trabajo sindical

Despiden a cuatro trabajadores como castigo por su trabajo sindical

Los despidos se produjeron cuando reclamaron una categoría superior. ELA exige su readmisión inmediata.

| etiquetas: sidenor , despidos
14 3 0 K 239 actualidad
sin comentarios
14 3 0 K 239 actualidad

menéame