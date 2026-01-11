edición general
8 meneos
17 clics
Desmantelan una granja de móviles que enviaba 2,5 millones de SMS al día para ciberestafas

Desmantelan una granja de móviles que enviaba 2,5 millones de SMS al día para ciberestafas

La Guardia Civil detiene en Barcelona a un informático con un sistema que también permitía hacer miles de llamadas diarias y lo ofrecía a redes de ciberdelincuentes

| etiquetas: estafas , sms , moviles , ciberestafas
6 2 0 K 77 actualidad
1 comentarios
6 2 0 K 77 actualidad
aPedirAlMetro #1 aPedirAlMetro
Ojala sea el de "Hola te llamo de la empresa InfoJobs"
Que cansinez de gente...
0 K 8

menéame