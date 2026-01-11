·
8
meneos
17
clics
Desmantelan una granja de móviles que enviaba 2,5 millones de SMS al día para ciberestafas
La Guardia Civil detiene en Barcelona a un informático con un sistema que también permitía hacer miles de llamadas diarias y lo ofrecía a redes de ciberdelincuentes
estafas
sms
moviles
ciberestafas
#1
aPedirAlMetro
Ojala sea el de "Hola te llamo de la empresa InfoJobs"
Que cansinez de gente...
Que cansinez de gente...