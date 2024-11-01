La derecha promueve un "referéndum" entre los trabajadores de TVE para cerrar Malas Lenguas, Mañaneros y Directo al grano

Estos días, los trabajadores de RTVE tienen que votar su propio referéndum de independencia (profesional) bajo la siguiente pregunta: “¿Crees que Mañaneros, Malas Lenguas o Directo al grano afectan a la credibilidad y el rigor de RTVE?” La encuesta, que ha provocado polémica en el Consejo de Informativos de TVE, ya está en manos de los trabajadores del ente público, que “votarán hoy en urnas y de forma presencial sobre cómo ven el futuro de la Corporación y si ha llegado el momento de plantarse”, según informa El Mundo.