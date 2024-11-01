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La derecha promueve un "referéndum" entre los trabajadores de TVE para cerrar Malas Lenguas, Mañaneros y Directo al grano

La derecha promueve un "referéndum" entre los trabajadores de TVE para cerrar Malas Lenguas, Mañaneros y Directo al grano

Estos días, los trabajadores de RTVE tienen que votar su propio referéndum de independencia (profesional) bajo la siguiente pregunta: “¿Crees que Mañaneros, Malas Lenguas o Directo al grano afectan a la credibilidad y el rigor de RTVE?” La encuesta, que ha provocado polémica en el Consejo de Informativos de TVE, ya está en manos de los trabajadores del ente público, que “votarán hoy en urnas y de forma presencial sobre cómo ven el futuro de la Corporación y si ha llegado el momento de plantarse”, según informa El Mundo.

| etiquetas: derecha , referendum , rtve , cierre , malas lenguas , mañaneros
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17 comentarios
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Comentarios destacados:      
mariKarmo #1 mariKarmo
Como el referéndum de Cataluña.
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#3 txepel
#1 Ahí votó la ciudadanía. Esto es como si fueran los funcionarios los que votasen cómo debe ser Cataluña.
8 K 82
#6 uvi
Pero el referéndum lo tendremos que votar todos los españoles, no? y si estos programas si pueden ver internacionalmente pues tiene que votar todo el que lo vea y que sus padres sean de origen español.
4 K 42
Kantinero #5 Kantinero
Da igual si el resultado no les gusta, van a declarar pucherazo

Diría que lleven la votación a TeleYuso pero les saldría a favor, han inundado la cadena con sus ovejas
3 K 40
perrico #12 perrico
Ahora que la TV pública por fin tiene audiencia, no les gusta.
2 K 29
#4 Review
Que vuelva Urdaci!
2 K 27
XtrMnIO #7 XtrMnIO
Uy cuando los tardofranquistas hablan de "referéndum" en realidad quieren decir "golpe de estado".
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#8 fremen11
#7 Tardofranquistas o taradofranquistas??
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PaulDurden #2 PaulDurden
Tarados.
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vviccio #13 vviccio *
Es una prioridad naZional: votar para abolir la democracia.
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#14 laruladelnorte
espacios donde “se le da demasiada caña” al Partido Popular y a Vox, según fuentes consultadas en Génova 13.

El que quiera ver un programa fehaciente y veraz tiene que poner El Cascabel... :foreveralone: ahí tratan a esos partidos con mucho amor y cariño.
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pepel #9 pepel
Con Bonanza y la Familia telerín ya somos felices.
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strike5000 #15 strike5000
Deberían promover un referéndum entre la ciudadanía para ver si cerramos todas y cada una de las televisiones públicas.
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ostiayajoder #17 ostiayajoder
Primero los (buenos) españoles.

Y quienes son los buenos lo dicen ellos.
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#11 pirat
¿ Puedo también votar e incluir algún asuntillo más de paso..?
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#10 luckyy
Esta claro que la derecha ni siquiera sabe cómo se escribe libertad, verdad o democracia
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Doctorow #16 Doctorow
Eso ya lo hacía franco. Los mejores referendums los de franco porque tiene el culo blanco y amojamao.
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menéame