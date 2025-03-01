Los demoledores datos del cierre de Almaraz que pondrían en jaque a toda una comarca

Los seis municipios con mayor renta media por persona de Extremadura están en la zona de influencia de la central nuclear. Almaraz con 42.354 € es el municipio más rico de toda Extremadura, incluso por encima de Cáceres y Badajoz con 35.000 € Los jóvenes se quedan. El 43% de la población del entorno de la instalación es menor de 40 años, cifra muy superior al promedio regional. El paro es un 25% inferior al resto de la provincia.