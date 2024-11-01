edición general
Delegación del Gobierno multa con 10.000 euros a Vito Quiles por desobedecer a la Policía en una manifestación feminista en Madrid

La Delegación del Gobierno en Madrid ha acordado sancionar con una multa de 10.401 euros al agitador ultra Vito Quiles por desobedecer a la Policía cuando le pidió que abandonara la manifestación feminista del 25 de noviembre de 2025 para evitar altercados. El agitador ultra se negó hasta en tres ocasiones a abandonar la marcha,

5 comentarios
Herrerii #2 Herrerii
Se lo pagará ayuso del dinero de todos los madrileños. Esta gente tan poderosa solo entiende la cárcel y ni aun así porque irían a Soto del real con el resto de sus amigos.
Free_palestine #3 Free_palestine *
#1 ojalá la pagara él de su bolsillo, pero adivina quién va a pagarle esa multa, te voy a dar una pista, piensa mal y acertarás :troll:

Edit: ya veo que #2 ha resuelto mi adivinanza y además ha dado incluso una explicación
Thornton #1 Thornton
Me encanta. A ver si así, tocándole la cartera, se lo piensa un poco más antes de seguir haciendo el bobo.
Kleshk #5 Kleshk
Pobre Vito, ahora no se podrá pagar el botox
YSiguesLeyendo #4 YSiguesLeyendo
sólo lo "castigan" cuando la parte atacada va de uniforme... si no vas de uniforme, esta gentuza puede hacer contigo lo que quiera que la casta de uniforme no verá nada. es muy triste, pero es así: la multa no es por insultar, acosar a la gente que se manifestaba, sino por desobedecer una orden policial
