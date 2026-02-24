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Dabiz Muñoz, chef: "El jamón serrano mejora con ralladura de limón y no con pan o aceite".
El chef madrileño ha aclarado que la ralladura de limón es clave para potenciar el sabor del jamón serrano.
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:
dabiz muñoz
,
jamón
,
limón
,
sabor
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relacionadas
#1
Alakrán_
Un mojón para este señor.
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#26
josde
#1
Un pijo cocinica con un menú de cocina sólida que cuesta 450 euros.
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#29
Ne0
#1
déjale a este tipo el serrano y para mi el ibérico, que el viene al peo un buen pan y un buen aceite de oliva
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#4
Spirito
*
¿Pero qué clase de porquería es eso?
Digo, donde se ponga una tostada tierna, con aceite de oliva, tomate y jamón que se quiten los inventos esos.
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81
#5
vGeeSiz
#4
de hecho si el jamón es excelente me sobran el aceite y el tomate
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#9
Spirito
#5
Bueno, sí, pero unas gotas de buen aceite de oliva nunca sobra.
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#20
DocendoDiscimus
#5
Si es excelente sobra hasta el pan.
1
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#25
RoterHahn
#20
Si es excelente sobra hasta el jamon.
1
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25
#27
DocendoDiscimus
#25
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12
#2
DotorMaster
Dabiz, no ralles.
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72
#3
TipejoGuti
Ciertos chef mejorarían tb con dos buenas hostias ...
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#6
skaworld
*
El periodismo tambien ganaria mucho sin darle altavoz al que diga la subnormalidad mas gorda para ganar clicks peeeero en estas estamos
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#10
Supercinexin
Dabiz, ponme un bocata de longanizas con huevo revuelto, un vaso de agua fresca del grifo, y cállate.
1
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#7
Fedorito
Este debe ser de esos que le echan cebolla a la tortilla de patatas.
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#12
Kantinero
#7
Precisamente NO, defiende la tortilla de patata sin cebolla,
www.clara.es/bienestar/recetas/chef-dabiz-munoz-la-tortilla-de-patatas
Que se puede esperar de semejante individuo?
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#17
MellamoMulo
#12
lo del jamón ya me tenía mordiéndome la lengua, pero con lo de la tortilla se me acaba de poner la vena del cuello como un bolígrafo BIC
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#18
joseac
#12
Jajajaja
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#16
Io76
Es un gilipoxos!
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#14
PaulDurden
Payaso.
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#22
capitan__nemo
*
Pues cosa mas facil y mas barata, habrá que probarla. Esto no es una de esas cosas de chef con estrellas michelin, carisima a la que no se puede acceder por precio y por pijerio maximo.
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#8
candonga1
Toda pá ti.
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#11
woody_alien
Y con un
souffle
de piña deconstruida está de muerte.
0
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#28
mecheroconluz
Haz el favor Daviz, deja de decir estupideces.
0
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#13
D303
Yo le haré caso el día que aprenda a escribir su nombre, David, te llamas DAVID!
0
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#23
The_Ignorator
#13
Si escribe así de mal, es el típico que te confunde el
poison
con el
poisson
, y te la lía.
Ya creo que en un puesto que tenia en el corte inglés dijo aquello de "Flamable significa inflamable ¿que país es este?"
1
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17
#21
The_Ignorator
¿Y a este imbécil nadie le denuncia por ofensa a los sentimientos religiosos?
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#19
salchipapa77
David, tu verdadero nombre. Se cree tan especial que se quiso poner un nombre especial.
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#15
SuperBuker
Fui al restaurante/bar que tiene este señor en el Aeropuerto de Barajas y pedí unos huevos benedictinos.
No se parecían ni de lejos a unos huevos benedictinos, pero estaban buenos.
Por lo demás, para gustos colores.
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#24
oskarluis
Luego haces un bocadillo y se lo pasas a Paco Roncero para que lo engrase.
Estos personajes compiten para ver quién hace la parida más gorda.
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29
comentarios)
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Digo, donde se ponga una tostada tierna, con aceite de oliva, tomate y jamón que se quiten los inventos esos.
Si es excelente sobra hasta el jamon.
Que se puede esperar de semejante individuo?
Ya creo que en un puesto que tenia en el corte inglés dijo aquello de "Flamable significa inflamable ¿que país es este?"
No se parecían ni de lejos a unos huevos benedictinos, pero estaban buenos.
Por lo demás, para gustos colores.
Estos personajes compiten para ver quién hace la parida más gorda.