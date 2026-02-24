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Dabiz Muñoz, chef: "El jamón serrano mejora con ralladura de limón y no con pan o aceite".

Dabiz Muñoz, chef: "El jamón serrano mejora con ralladura de limón y no con pan o aceite".

El chef madrileño ha aclarado que la ralladura de limón es clave para potenciar el sabor del jamón serrano.

| etiquetas: dabiz muñoz , jamón , limón , sabor
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29 comentarios
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Comentarios destacados:        
Alakrán_ #1 Alakrán_
Un mojón para este señor.
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josde #26 josde
#1 Un pijo cocinica con un menú de cocina sólida que cuesta 450 euros.
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Ne0 #29 Ne0
#1 déjale a este tipo el serrano y para mi el ibérico, que el viene al peo un buen pan y un buen aceite de oliva
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Spirito #4 Spirito *
¿Pero qué clase de porquería es eso? :wall:

Digo, donde se ponga una tostada tierna, con aceite de oliva, tomate y jamón que se quiten los inventos esos.
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#5 vGeeSiz
#4 de hecho si el jamón es excelente me sobran el aceite y el tomate
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Spirito #9 Spirito
#5 Bueno, sí, pero unas gotas de buen aceite de oliva nunca sobra.
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DocendoDiscimus #20 DocendoDiscimus
#5 Si es excelente sobra hasta el pan.
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RoterHahn #25 RoterHahn
#20
Si es excelente sobra hasta el jamon. xD
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#2 DotorMaster
Dabiz, no ralles. :ffu:
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TipejoGuti #3 TipejoGuti
Ciertos chef mejorarían tb con dos buenas hostias ...:ffu:
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skaworld #6 skaworld *
El periodismo tambien ganaria mucho sin darle altavoz al que diga la subnormalidad mas gorda para ganar clicks peeeero en estas estamos
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Supercinexin #10 Supercinexin
Dabiz, ponme un bocata de longanizas con huevo revuelto, un vaso de agua fresca del grifo, y cállate.
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Fedorito #7 Fedorito
Este debe ser de esos que le echan cebolla a la tortilla de patatas.
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Kantinero #12 Kantinero
#7 Precisamente NO, defiende la tortilla de patata sin cebolla, www.clara.es/bienestar/recetas/chef-dabiz-munoz-la-tortilla-de-patatas
Que se puede esperar de semejante individuo?
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MellamoMulo #17 MellamoMulo
#12 lo del jamón ya me tenía mordiéndome la lengua, pero con lo de la tortilla se me acaba de poner la vena del cuello como un bolígrafo BIC
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#18 joseac
#12 Jajajaja {0x1f606} {0x1f606} {0x1f602}
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Io76 #16 Io76
Es un gilipoxos!
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PaulDurden #14 PaulDurden
Payaso.
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capitan__nemo #22 capitan__nemo *
Pues cosa mas facil y mas barata, habrá que probarla. Esto no es una de esas cosas de chef con estrellas michelin, carisima a la que no se puede acceder por precio y por pijerio maximo.
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#8 candonga1
{0x1f4a9} Toda pá ti.
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woody_alien #11 woody_alien
Y con un souffle de piña deconstruida está de muerte.
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mecheroconluz #28 mecheroconluz
Haz el favor Daviz, deja de decir estupideces.
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D303 #13 D303
Yo le haré caso el día que aprenda a escribir su nombre, David, te llamas DAVID!
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The_Ignorator #23 The_Ignorator
#13 Si escribe así de mal, es el típico que te confunde el poison con el poisson, y te la lía.

Ya creo que en un puesto que tenia en el corte inglés dijo aquello de "Flamable significa inflamable ¿que país es este?"
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The_Ignorator #21 The_Ignorator
¿Y a este imbécil nadie le denuncia por ofensa a los sentimientos religiosos?
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salchipapa77 #19 salchipapa77
David, tu verdadero nombre. Se cree tan especial que se quiso poner un nombre especial.
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SuperBuker #15 SuperBuker
Fui al restaurante/bar que tiene este señor en el Aeropuerto de Barajas y pedí unos huevos benedictinos.

No se parecían ni de lejos a unos huevos benedictinos, pero estaban buenos.

Por lo demás, para gustos colores. {0x1f308}
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oskarluis #24 oskarluis
Luego haces un bocadillo y se lo pasas a Paco Roncero para que lo engrase.
Estos personajes compiten para ver quién hace la parida más gorda.
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menéame