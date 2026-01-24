edición general
Cuatro detenidos en Palma por apuñalar a un joven en la cara y dejarle sin un ojo para robarle

Cuatro detenidos en Palma por apuñalar a un joven en la cara y dejarle sin un ojo para robarle

Los agentes del Grupo de Homicidios les han arrestado como presuntos autores de un delito de asesinato en grado de tentativa y dos robos con violencia a dos jóvenes

#3 Ganpalo
Es lo que toca, son sus costumbres y si no bulo, facha...
2 K 16
#6 Febrero_2026
#3 ¿Las costumbres de quien?
0 K 11
Druidaferal #10 Druidaferal
#6 te lo traduzco. #3 insinúa que son de origen magrebi por todos los sucesos similares que han ocurrido en los últimos años relacionados con este colectivo. De nada crack
0 K 6
#11 Febrero_2026
#10 Sí, y por eso le estaba insinuando que podría leerse la noticia y ver que no se habla de la nacionalidad ni de los agresores ni de las víctimas ni de quien les ayuda al llegar en coche y les lleva al hospital.
0 K 11
bronco1890 #12 bronco1890 *
#3 #10 #11 Un venezolano, un polaco y dos muy y mucho españoles.
La hijoputez no entiende de fronteras ni pasaportes.
www.ultimahora.es/sucesos/ultimas/2026/01/24/2555873/prision-para-cuat
1 K 20
Pertinax #1 Pertinax *
Por fin un poco de suceso patrio. Se echaba de menos.
0 K 15
#7 Febrero_2026
Qué coño tendrá que pasar en este país para que metan a alguien veinte años en la cárcel.
0 K 11
#16 alamajar
#8 hostia el perspicaz de menéame. jaja...
eso lo hace mi sobrino de 6
0 K 9
#9 Nuisaint *
Si los agresores son menores prácticamente son impunes, si son mayores de edad les caen 8 años como mucho y en menos de la mitad ya están en la calle, el agredido ha perdido el ojo para siempre. La justicia es una broma. Yo propongo condenas muy duras para los delincuentes porque no nos engañemos, alguien que apuñala en la cara no es reinsertable en la sociedad
0 K 8
#14 sorecer
#9 Estamos de primeros puestos de nivel de severidad de penas en Europa. A partir de un punto, ya no vale para nada. Las soluciones simplistas es lo que tienen, que no ayudna.
0 K 10
#13 bestiapeluda
#8 Analfabeto!
0 K 6
Druidaferal #4 Druidaferal
Yo creo que si, pero no diré que si, seguro hasta que alguien más lo diga.
0 K 6
#5 bestiapeluda
#4 Sí, pertenecían al colectivo de ladrones violentos malnacidos. Ese colectivo no tiene patria ni religión, y se llega a él por la actitud probada
1 K 15
Druidaferal #8 Druidaferal
#5 el subconsciente te juega una mala pasada. Aquí nadie ha hablado de nacionalidad, tu si, por que?
0 K 6
ur_quan_master #15 ur_quan_master
#8 Oh! Que hábil eres. Nadie te había visto el plumero en #4
Están tardando en darte el Nobel
0 K 12

