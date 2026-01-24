·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
6520
clics
He decidido independizarme de toda la tecnología de EEUU y abrazar la europea. Así lo estoy consiguiendo
5683
clics
Cuando el plano del pueblo es un test de Rorschach: los términos municipales más absurdos y retorcidos de España
5118
clics
Los 100 mejores juegos arcade de la historia
5410
clics
Asesinato en Minneapolis. Informacion relevante
4116
clics
Cachondeo con esta 'entrevista' de Vito Quiles a Ayuso en Fitur: "Joder, la has puesto contra las cuerdas"
más votadas
465
La Asociación Nacional del Rifle (NRA) recuerda a la Fiscalía de EEUU que el ICE no tiene justificación para matar gente solo por ir armada
380
Un juez federal en Minnesota ha bloqueado a la administración Trump para que no “destruya ni altere pruebas” relacionadas con el tiroteo en el que murió Alex Jeffrey Pretti [ENG]
434
Nuevos vídeos muestran al hombre asesinado por el ICE en Mineápolis defendiendo a personas de los agentes
416
He decidido independizarme de toda la tecnología de EEUU y abrazar la europea. Así lo estoy consiguiendo
391
David Uclés cancela una ponencia sobre la Guerra civil para no compartir cartel con Aznar y Espinosa de los Monteros
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
11
meneos
71
clics
Cuatro detenidos en Palma por apuñalar a un joven en la cara y dejarle sin un ojo para robarle
Los agentes del Grupo de Homicidios les han arrestado como presuntos autores de un delito de asesinato en grado de tentativa y dos robos con violencia a dos jóvenes
|
etiquetas
:
palma
,
robo
,
apuñalamiento
9
2
0
K
105
actualidad
16 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
9
2
0
K
105
actualidad
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#2
Ferran
#0
relacionada:
www.meneame.net/story/joven-pierde-ojo-tras-ser-acuchillado-durante-at
1
K
27
#3
Ganpalo
Es lo que toca, son sus costumbres y si no bulo, facha...
2
K
16
#6
Febrero_2026
#3
¿Las costumbres de quien?
0
K
11
#10
Druidaferal
#6
te lo traduzco.
#3
insinúa que son de origen magrebi por todos los sucesos similares que han ocurrido en los últimos años relacionados con este colectivo. De nada crack
0
K
6
#11
Febrero_2026
#10
Sí, y por eso le estaba insinuando que podría leerse la noticia y ver que no se habla de la nacionalidad ni de los agresores ni de las víctimas ni de quien les ayuda al llegar en coche y les lleva al hospital.
0
K
11
#12
bronco1890
*
#3
#10
#11
Un venezolano, un polaco y dos muy y mucho españoles.
La hijoputez no entiende de fronteras ni pasaportes.
www.ultimahora.es/sucesos/ultimas/2026/01/24/2555873/prision-para-cuat
1
K
20
#1
Pertinax
*
Por fin un poco de suceso patrio. Se echaba de menos.
0
K
15
#7
Febrero_2026
Qué coño tendrá que pasar en este país para que metan a alguien veinte años en la cárcel.
0
K
11
#16
alamajar
#8
hostia el perspicaz de menéame. jaja...
eso lo hace mi sobrino de 6
0
K
9
#9
Nuisaint
*
Si los agresores son menores prácticamente son impunes, si son mayores de edad les caen 8 años como mucho y en menos de la mitad ya están en la calle, el agredido ha perdido el ojo para siempre. La justicia es una broma. Yo propongo condenas muy duras para los delincuentes porque no nos engañemos, alguien que apuñala en la cara no es reinsertable en la sociedad
0
K
8
#14
sorecer
#9
Estamos de primeros puestos de nivel de severidad de penas en Europa. A partir de un punto, ya no vale para nada. Las soluciones simplistas es lo que tienen, que no ayudna.
0
K
10
#13
bestiapeluda
#8
Analfabeto!
0
K
6
#4
Druidaferal
Yo creo que si, pero no diré que si, seguro hasta que alguien más lo diga.
0
K
6
#5
bestiapeluda
#4
Sí, pertenecían al colectivo de ladrones violentos malnacidos. Ese colectivo no tiene patria ni religión, y se llega a él por la actitud probada
1
K
15
#8
Druidaferal
#5
el subconsciente te juega una mala pasada. Aquí nadie ha hablado de nacionalidad, tu si, por que?
0
K
6
#15
ur_quan_master
#8
Oh! Que hábil eres. Nadie te había visto el plumero en
#4
Están tardando en darte el Nobel
0
K
12
Ver toda la conversación (
16
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
La hijoputez no entiende de fronteras ni pasaportes.
www.ultimahora.es/sucesos/ultimas/2026/01/24/2555873/prision-para-cuat
eso lo hace mi sobrino de 6
Están tardando en darte el Nobel