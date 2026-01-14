Un joven pierde un ojo tras ser acuchillado durante un atraco por un grupo de hombres en Palma

El Grupo de Homicidios de la Policía Nacional busca a los autores de la grave agresión, que se produjo en la Plaza Quadrado. Dos jóvenes de nacionalidad española, ambos de 18 años de edad, fueron víctimas de una brutal agresión y robo el pasado 9 de enero en la plaza Quadrado, en Palma. Cuatro hombres vestidos de negro se acercaron a ellos por detrás y comenzaron a golpearles. Una de las víctimas recibió un navajazo en un ojo que le ha hecho perder la visión por completo.