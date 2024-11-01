edición general
Cuando el comunismo construyó el automóvil más confiable de todos los tiempos [ENG]

En 1966, la Unión Soviética llegó a un acuerdo con el fabricante de automóviles italiano Fiat que cambiaría la historia del transporte. El resultado fue el Lada. Un sedán utilitario y cuadrado que se convirtió en uno de los vehículos más producidos jamás fabricados. Más de 50 años después, estos coches se niegan a morir. Desde las carreteras heladas de Siberia hasta las calles de Cuba, desde los pasos de montaña afganos hasta las aldeas etíopes, el Lada sigue funcionando mucho después de que colapsara el imperio que lo construyó.

| etiquetas: unión soviética , automóvil , más confiable , lada , fiat , 1966
#2 Mustela
Por favor suprimid el término "confiable"...
Moderdonia #7 Moderdonia
La fusión entre la típica fiabilidad de un coche italiano y la reconocida calidad soviética... Que podría salir mal. xD
#4 Indiana.Collons *
El comunismo no construyó nada. La tecnología soviética siempre ha sido un plagio de la tecnología occidental.

El emblema y orgullo de la tecnología soviética era, para sorpresa de nadie, un Fiat 124 con las suspensiones reforzadas para aguantar las carreteras tercermundistas de la URSS
Veelicus #5 Veelicus
#4 beep beep beep
Antipalancas21 #1 Antipalancas21 *
Menudo trasto es yo tuve un lada todo terreno y que duro era, eso si era muy basto, todavía se venden nuevos ladas niva en Rusia. xD
#3 Chiapela *
si lo fabrica una empresa estatal, es comunismo ? :shit:
Bourée #6 Bourée
No entiendo como siendo tantos y durante tanto tiempo aún queda petróleo :troll:
