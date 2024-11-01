Cuando el comunismo construyó el automóvil más confiable de todos los tiempos [ENG]  

En 1966, la Unión Soviética llegó a un acuerdo con el fabricante de automóviles italiano Fiat que cambiaría la historia del transporte. El resultado fue el Lada. Un sedán utilitario y cuadrado que se convirtió en uno de los vehículos más producidos jamás fabricados. Más de 50 años después, estos coches se niegan a morir. Desde las carreteras heladas de Siberia hasta las calles de Cuba, desde los pasos de montaña afganos hasta las aldeas etíopes, el Lada sigue funcionando mucho después de que colapsara el imperio que lo construyó.