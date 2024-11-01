edición general
10 meneos
21 clics
Crece la insatisfacción de los españoles con la sanidad pública: 5,89 sobre 10, según el CIS

Crece la insatisfacción de los españoles con la sanidad pública: 5,89 sobre 10, según el CIS

El último barómetro sanitario del CIS revela que el tiempo medio de espera para acudir al médico de cabecera se incrementó a 9,78 días, frente a los 8,9 días registrados el año pasado

| etiquetas: insatisfacción , sanidad , pública
8 2 0 K 110 actualidad
24 comentarios
8 2 0 K 110 actualidad
Comentarios destacados:    
Ludovicio #11 Ludovicio
Pues dejad de votar a quien la jode a propósito por intereses privados. :wall:
5 K 59
#18 VFR
#11 la ministra de sumar acaba de conseguir que los médicos de la pública vayan a realizar una huelga indefinida. Más que nada para que nos vayamos enterando quien destruye la sanidad pública
0 K 9
Ludovicio #21 Ludovicio
#18 Hola octubre de 2025 que hace como que no conoce el concepto "competencias".

Esa ministra que mencionas si que quiere mejorar cosas:

www.meneame.net/m/politica/monica-garcia-apuesta-nueva-ley-acabe-gesti
0 K 12
#23 VFR
#21 y por eso consigue que los médicos estén dispuestos a perder su salario para protestar por sus malas condiciones laborales en la parte que afecta a las competencias de la ministra :palm:
0 K 9
HeilHynkel #2 HeilHynkel
Los vendidos a Quirón haciendo encuestas capciosas.
3 K 38
#5 cybermon
los ricos no van a la sanidad pública
2 K 35
chewy #7 chewy
#5 para quitarse un juanete no, para algo grave si.
3 K 41
Alegremensajero #12 Alegremensajero
#5 Pues anda que no me he encontrado a más de uno yo en el Hospital Universitario de Puerto Real poniéndose quimioterapias...
2 K 28
#19 cybermon
#12 sería un rentista, que son los nuevos ricos
0 K 20
Alegremensajero #22 Alegremensajero
#19 Me he sentado al lado de dueños de bodegas de toda la vida, de gente que es rica desde el medievo, (por cierto en el medievo también eran rentistas, menos mal que eso es de nuevos ricos...), de gente con explotaciones agrícolas bastante grandes, y no sé qué más. 4 años y medio de quimioterapia dan para conocer a muchos que pasan por allí y tu relato se desmonta en cualquier sala de tratamiento oncológico del país.
0 K 7
#6 dclunedo
Ayuso dimisión que solo se refieren a la madrileña como cualquier progre en MNM sabe de sobra.... :troll:
3 K 34
#24 Daniel2000
#6 La sanidad pública, el día que toma posesión el PP ... y a los 5 minutos es un caos.

Si está el PSOE, todo es culpa del anterior gobierno (aunque lleven 8-10 años en el poder)
0 K 13
#1 cybermon
Tenemos la mejor sanidad pública del mundo subdesarrollado
2 K 33
#8 Barriales
#1 Firmado IDA, pero con la de Madrid.
2 K 28
Kasterot #16 Kasterot
#1 no has visto la sanidad del "mundo subdesarrollo" en tu vida.
Y la española ya te digo yo que se merecerá la nota, pero que en muchos sitios lo que aquí tenemos serían lujos.
0 K 14
Andreham #4 Andreham
Excelente.

El trabajo que llevan haciendo dos décadas ya está dando sus frutos.
2 K 32
karakol #13 karakol
El plan sigue su curso y progresa adecuadamente, y los retarders aplaudiendo con las orejas.
1 K 27
#3 cybermon
El CIS nunca siempre se equivoca
0 K 20
oliver7 #9 oliver7
Demasiada nota me parece.
1 K 18
OCLuis #17 OCLuis
Yo soy usuario de la sanidad pública y me parece extraordinaria. Su gestión, por parte de mangantes, ladrones, embusteros y asesinos (con los casos de cribados de cáncer recientes) es lo que habría que castigar.
Si se castigase los demás se lo pensarían, pero para eso tendría que haber justicia en este país.
1 K 17
#20 VFR
#17 igual ayudaba por parte de nuestro bienamado gobierno central no forzar a los médicos a realizar una huelga indefinida
0 K 9
#10 rogerillu
Pues ya no quedan más opciones que privatizarla. Por qué todos sabemos que la gestión privada es mucho mejor, y que todo se gestiona con más celeridad y profesionalidad. Que se lo adjudiquen a Quiron. Y que les regalen todos los edificios.
0 K 10
bacilo #14 bacilo *
8,9 días es el tiempo medio. A mi me dan casi a mes vista.
0 K 7
#15 angar300
Están consiguiendo deshacer la sanidad pública. Pero con lo que viene ni siquiera habrá gente insatisfecha... simplemente porque no podrán acceder a ella. Menos seguros privados, mas apoyo a la sanidad pública, tengamos dos dedos de conocimiento...
0 K 7

menéame