Vendida por 9'12 millones de dólares una copia de Superman encontrada en el ático de mamá [en]

Mientras limpiaban el apartamento de su difunta madre, tres hermanos encuentran bajo una pila de periódicos uno de los primeros cómics de Superman. Una copia original de la primera edición de junio de 1939 sobre las aventuras del Hombre de Acero, en un impecable estado de conservación.

#3 Quillotro
Unos pagando 9 millones por un cómic... y gente pasando hambre.
#4 tobruk1234
#3 Mi dinero me lo gasto en lo que me sale del coño/huevos, en comprar un comic o en dar de comer a los pobres. Eso es el neoliberalismo..
#6 angelitoMagno
#4 Y además, los compradores tendrán que pagar impuestos por la venta.
#16 Katos
#4 eso no es neoliberalismo.
es que pagar por algo y que alguien se muerda de hambre es una relacion absurda.
#7 antesdarle
#3 siempre me pregunto si estas compras que claramente son una inversión lo hacen fondos de inversión o particulares multimillonarios. Y algo me dice que es lo primero
#17 angelitoMagno
#7 Los cómics antiguos son mala inversión, solo tienen interés por coleccionismo y como salen en subasta ya sabes que has pagado más que cualquiera ha estado dispuesto a pagar.

La única forma de forrarte con cómics antiguos es esta, heredarlos y venderlos. Y si tu idea es gastarte 9 millones en un comic antiguo esperando venderlo dentro de 10 años, pues mira, te va a salir más rentable casi cualquier otro tipo de inversión, inmuebles, bolsa, lo que sea.

Esto se lo habrá comprado algún millonario para tenerlo él. Yo apuesto por Henry Cavill {0x1f605}
#8 gorgos
#3 una forma de dejar de pasar hambre es comer, no pollas, comida.
#9 Antipalancas21
#3 Y muriendo por eso, una verdadera locura.
#11 Robus
#3 con la de salchichas que podrían haber comprado con esos 9 millones… :shit:
#12 Don_Pixote
#3 seguramente también pagas por tu teléfono mensualmente mientras otros pasan hambre :tinfoil:

Una comparación muy plana
#14 ayatolah
#3 Los que hayan cobrado los 9 millones, que se dediquen a aplacar el hambre.
#15 Katos
#3 no tiene relacion
#1 Macadam
sin comentarios
#5 angelitoMagno
The brothers found six comic books, including Superman #1, in the loft underneath a stack of newspapers inside a cardboard box and surrounded by cobwebs in 2024, Heritage said.
Y habrá que ver los otros. Si son otros seis comics de hace 90 años también valdrán un dinerito. No tanto, claro, pero algo le sacarán.


The brothers, who have chosen to withhold their names, are "in their 50s and 60s, and their mom had always told them she had an expensive comics collection but never showed them", Mr Allen said.
Grado de conservación 9 sobre 10. Si que los conservó bien la madre. Pues menuda herencia les dejó {0x1f605}
#13 neo1999
Nota mental:
Cuando viaje al pasado en mi máquina del tiempo, comprar mierdas de estas antes de volver.
#2 drstrangelove
Les ha tocado la lotería. Y sin jugar siquiera.
#10 Aas59
Vaya tontería
