Vendida por 9'12 millones de dólares una copia de Superman encontrada en el ático de mamá [en]

Mientras limpiaban el apartamento de su difunta madre, tres hermanos encuentran bajo una pila de periódicos uno de los primeros cómics de Superman. Una copia original de la primera edición de junio de 1939 sobre las aventuras del Hombre de Acero, en un impecable estado de conservación.
es que pagar por algo y que alguien se muerda de hambre es una relacion absurda.
La única forma de forrarte con cómics antiguos es esta, heredarlos y venderlos. Y si tu idea es gastarte 9 millones en un comic antiguo esperando venderlo dentro de 10 años, pues mira, te va a salir más rentable casi cualquier otro tipo de inversión, inmuebles, bolsa, lo que sea.
Esto se lo habrá comprado algún millonario para tenerlo él. Yo apuesto por Henry Cavill
Una comparación muy plana
Y habrá que ver los otros. Si son otros seis comics de hace 90 años también valdrán un dinerito. No tanto, claro, pero algo le sacarán.
The brothers, who have chosen to withhold their names, are "in their 50s and 60s, and their mom had always told them she had an expensive comics collection but never showed them", Mr Allen said.
Grado de conservación 9 sobre 10. Si que los conservó bien la madre. Pues menuda herencia les dejó
Cuando viaje al pasado en mi máquina del tiempo, comprar mierdas de estas antes de volver.