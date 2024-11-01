Las constructoras reclaman un peaje de 111 euros al año por conductor para financiar la conservación de las carreteras

La Asociación de Empresas Constructoras y Concesionarias de Infraestructuras (Seopan) calcula que solo mantener en condiciones las infraestructuras que ya existen en España exigirá desembolsar 127.341 millones de euros a lo largo de la próxima década, lo que equivale a destinar cerca de 12.700 millones de euros cada año únicamente a conservación. A esa cifra se suman otros 280.000 millones para construir nuevas infraestructuras y adaptar las actuales, lo que eleva la factura total hasta los 407.341 millones de euros en diez años.
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- Comisión de apertura
- Comisión de cierre
- comisión de mantenimiento
Para otras cosas como ventas on line:
- Comisión por gastos de gestión
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Prefiero mil veces que se ponga un impuesto por kilometraje a cada coche y que lo distribuya el Estado.
Por lo que yo entiendo, no es que reclamen eso, es en lo que valoran suplementariamente el tener las vías en las condiciones adecuadas.
A su negocio les da igual quien lo pague con tal de que lo paguen.