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Las constructoras reclaman un peaje de 111 euros al año por conductor para financiar la conservación de las carreteras

Las constructoras reclaman un peaje de 111 euros al año por conductor para financiar la conservación de las carreteras

La Asociación de Empresas Constructoras y Concesionarias de Infraestructuras (Seopan) calcula que solo mantener en condiciones las infraestructuras que ya existen en España exigirá desembolsar 127.341 millones de euros a lo largo de la próxima década, lo que equivale a destinar cerca de 12.700 millones de euros cada año únicamente a conservación. A esa cifra se suman otros 280.000 millones para construir nuevas infraestructuras y adaptar las actuales, lo que eleva la factura total hasta los 407.341 millones de euros en diez años.

| etiquetas: constructoras , peaje , carreteras
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14 comentarios
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Comentarios destacados:    
M.Rackham #4 M.Rackham
Los liberales redescubriendo el concepto y sentido de los impuestos.

:troll: :troll: :troll:
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ummon #8 ummon
#4 No es eso, más bien los liberares intentando el sueño dorado de implantar "impuestos privados"
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ombresaco #11 ombresaco
#8 Ya lo han inventado, en el caso de bancos, hipotecas, y similares:
- Comisión de apertura
- Comisión de cierre
- comisión de mantenimiento

Para otras cosas como ventas on line:
- Comisión por gastos de gestión

...
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M.Rackham #14 M.Rackham
#8 Retratando entonces que los impuestos nunca han sido el problema, sino que el dinero no se lo llevara calentito la empresa privada. Y los liberales vendrán a defender esta idea porque ser incoherentes con el modelo económico que defienden es necesario para no admitir que nunca han entendido nada.
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Gry #6 Gry
Los jetas estos lo que quieren es gestionar el peaje de las autovías, así podrian cobrar el doble por el mantenimiento (gastos de gestión) y gastar la mitad que actualmente.

Prefiero mil veces que se ponga un impuesto por kilometraje a cada coche y que lo distribuya el Estado.
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SeñorPresunciones #3 SeñorPresunciones
Pero sus beneficios estratosféricos y sus sobres ni tocarlos, claro que sí.
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BobbyTables #1 BobbyTables
Y dos huevos duros!
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#2 luckyy
Que se lo quiten de los sueldos y sobres de los ceos
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ayatolah #7 ayatolah *
Un titular un poco tremendista que lleva al equívoco y a una mala información.
Por lo que yo entiendo, no es que reclamen eso, es en lo que valoran suplementariamente el tener las vías en las condiciones adecuadas.

A su negocio les da igual quien lo pague con tal de que lo paguen.
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lonnegan #13 lonnegan
Eso para cubrir costes, luego querrán ganar dinero, asi que lo suyo es que en el peor de los casos posibles para el ciudadano, que el peaje se pague al estado, exclusivamente para cubrir los costes y las constructoras que me coman los huevos.
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Veo #5 Veo
que devuelvan la concesión si no es rentable y todos.... ah! que no? que dicen que se la quedan?
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banense #9 banense
No les vale con todo el chanchullo que ya hacen con nuestros impuestos (los que pago honradamente) y aun quieren más?
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#10 CosaCosa
No es mas sencillo pagar eso en impuestos y que sean todas publicas?
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#12 Edwin.r
#10 es que la noticia no habla de autopistas sino de las carreteras en general
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menéame