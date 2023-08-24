El Consejo de Informativos de TVE y el presidente de RTVE condenan "las amenazas" a Sarah Santaolalla: "Siento auténtico terror"

"Siento auténtico terror". Con esta frase terminaba la última publicación en X realizada por Sarah Santaolalla después de que el viernes la colaboradora y tertuliana denunciase "la escalada de violencia que estoy sufriendo en estas últimas 24 horas" y que comenzó, tal y como ella y su pareja, el periodista Javier Ruiz, mostraron con un vídeo en el que se veía a Vito Quiles intentando entrar en las instalaciones de Prado del Rey de RTVE para grabar a la tertuliana. Fue lo primero; después, según Santaolalla, la persiguió con su coche hasta su ca
Es decir, denunciarlo como posible delito de apología del terrorismo, amenazas y delito de odio:
Defiende lo suyo.
Es natural.
No tendrá otra manera de interactuar con la gente.
Pobret.