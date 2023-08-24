edición general
El Consejo de Informativos de TVE y el presidente de RTVE condenan "las amenazas" a Sarah Santaolalla: "Siento auténtico terror"

"Siento auténtico terror". Con esta frase terminaba la última publicación en X realizada por Sarah Santaolalla después de que el viernes la colaboradora y tertuliana denunciase "la escalada de violencia que estoy sufriendo en estas últimas 24 horas" y que comenzó, tal y como ella y su pareja, el periodista Javier Ruiz, mostraron con un vídeo en el que se veía a Vito Quiles intentando entrar en las instalaciones de Prado del Rey de RTVE para grabar a la tertuliana. Fue lo primero; después, según Santaolalla, la persiguió con su coche hasta su ca

| etiquetas: vito quiles , facha , acosador , sarah santaolalla
18 comentarios
jonolulu #2 jonolulu
Los que antes se mofaban con el "todos fachas" son los que ahora dicen que se ha jugado mucho a Pedro y el lobo con el tema. Pero en realidad los fachas siguen estando ahí, antes y ahora
#7 Nusku *
#2 A la que les aprietas las tuercas con un argumento incómodo, se les cae la careta de demócrata y enseguida se les pone rígido el brazo derecho.
Supercinexin #4 Supercinexin
Ésto no es acoso ni agresión, sino sanos periodistas librepensantes haciendo su trabajo. Circulen. Si algún fiscal actúa, se juega su puesto por prevaricador.
sabbat #16 sabbat
A los fascistas se les extermina. No hay otra
BlackDog #9 BlackDog
Estas cosas no se pueden permitir, por muy mal que me caiga la tipa esta, espero que si cogen a quienes hayan sido les metan un buen puro, la movida es que será difícil encontrarlos a no ser que tengan grabaciones de seguridad donde se les vea, a diferencial del cartel de las fiestas de Bilbao en donde es bien fácil saber quien ha sido.  media
angelitoMagno #17 angelitoMagno *
#9 Tienes razón y habría que aplicar el mismo criterio que se aplicó con ese cartel con los que acosan a esta periodista.

Es decir, denunciarlo como posible delito de apología del terrorismo, amenazas y delito de odio:

La Audiencia Nacional abre diligencias previas tras la denuncia de Vox por el cartel del tiro en la nuca a Santiago Abascal
www.elmundo.es/espana/2023/08/24/64e72a96e4d4d892038b4584.html
Dene #18 Dene
Ha dicho algo la APM?? O siguen lamiendo el culo de Isa?
YSiguesLeyendo #13 YSiguesLeyendo
es el mismo consejo de informativos que no para de denunciar que ella y el programa en el que trabaja manipulan y difunden bulos. tiran la piedra y esconden la mano. hipócritas!
EldelaPepi #10 EldelaPepi
Como no se haga nada al respecto, entre los energúmenos estos y los atontaos que los jalean van a dejar a españita hecha un solar
Quel #1 Quel
Charo con puño de hierro y mandíbula de cristal.
:roll:
jonolulu #3 jonolulu
#1 ¿A quién no le han perseguido a casa y le han pintado la fachada con amenazas de muerte? Vaya cosas de las que se queja la gente normal
#12 DonaldBlake
#3 Sin duda, a #1. Si le pasase, sería el primero, no en comentar, si no en llamar a la buambulancia.
mund4y4 #5 mund4y4
#1 de puede tener la ideología que sea y, al mismo tiempo, parecerte mal e injustificable que se persiga a una persona hasta su casa por tener una ideología x.
jonolulu #6 jonolulu
#5 Pero ahí tienes a los odiadores de turno validando el comentario
mund4y4 #8 mund4y4
#6 y después que por qué se les llama esto o aquello, coño, pues porque justificas comportamientos de estos o aquellos. En fin.
MiguelDeUnamano #11 MiguelDeUnamano
#1 "Mandíbula de cristal", menuda manera de blanquear a quien amenaza de muerte.
Mltfrtk #14 Mltfrtk
#1 No te cansas de hacer el ridículo defendiendo a nazis, es patético.
EldelaPepi #15 EldelaPepi
#14
Defiende lo suyo.
Es natural.
No tendrá otra manera de interactuar con la gente.
Pobret.
