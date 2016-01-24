edición general
El Congreso de EEUU difunde un correo en el que Epstein afirma que Trump “pasó horas” con una de las víctimas en la casa del millonario pederasta

Los demócratas de la Cámara de Representantes difundieron nuevos correos electrónicos del millonario pederasta Jeffrey Epstein este miércoles, día en el que el cierre del Gobierno se aproxima a su fin. En uno de ellos, Epstein escribe que Trump “pasó horas” en casa del financiero con una de las víctimas, cuyo nombre aparece tachado, para preservar su intimidad.

Tarod #1 Tarod *
Da igual. Como si sale un video suyo en pelotas con la víctima en cuestión. Dirá cualquier gilipollez y sus bobotantes contentos.
skaworld #2 skaworld
#1 Si esto no le afecta es unicamente porque todo el mundo sabe que naranjito lo que que deice "horas" no aguanta ni de coña
ansiet #4 ansiet
#2 o_o
#8 MyNameIsEarl *
#1 pues no dijo que podría pegarle un tiro en la 5 avenida a alguien y que sus votantes les seguirían votando?
para mí son una secta y tod@s los que votan a partidos con el gal, la gurtel... A cuestas , también.
themarquesito #10 themarquesito
#1 ¿No había dicho Lavrov o Peskov que había pruebas en vídeo de "pasadas depravaciones" de Trump o algo así?
Kantinero #5 Kantinero *
Como si dice que después las metía en el horno y se las comía, sus seguidores le aplaudirán.

A este grado de estupidez llegan algunos prostituyendo su voto, aquí tenemos el equivalente en el PPVox, aplaudiendo al responsable cuando menos administrativo de la muerte de 229 personas.
No lo repito bastante o dejamos de enviar a las capas más altas de la sociedad psicópatas más centrados en alimentar su ego que el bien común o a la especie le quedan un par de generaciones
denocinha #7 denocinha
#5 Si solo fuera PPVox...
Gry #11 Gry
Trump podría pasearse por la 5ª Avenida pegando tiros a la gente y sus seguidores le aplaudirian.  media
angelitoMagno #9 angelitoMagno
Ojo, que esto puede acabar en un juicio para condenar al que ha filtrado el correo :-S
denocinha #6 denocinha
Uno de los más grandes problemas de la política son los fanboys que están dispuestos a todo para defender a su favorito. Ninguno (o casi) de los congresistas y senadores republicanos se volverá contra Trump por esta información.
