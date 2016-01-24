El Congreso de EEUU difunde un correo en el que Epstein afirma que Trump “pasó horas” con una de las víctimas en la casa del millonario pederasta

Los demócratas de la Cámara de Representantes difundieron nuevos correos electrónicos del millonario pederasta Jeffrey Epstein este miércoles, día en el que el cierre del Gobierno se aproxima a su fin. En uno de ellos, Epstein escribe que Trump “pasó horas” en casa del financiero con una de las víctimas, cuyo nombre aparece tachado, para preservar su intimidad.