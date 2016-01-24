El Congreso de EEUU difunde un correo en el que Epstein afirma que Trump “pasó horas” con una de las víctimas en la casa del millonario pederasta

Los demócratas de la Cámara de Representantes difundieron nuevos correos electrónicos del millonario pederasta Jeffrey Epstein este miércoles, día en el que el cierre del Gobierno se aproxima a su fin. En uno de ellos, Epstein escribe que Trump “pasó horas” en casa del financiero con una de las víctimas, cuyo nombre aparece tachado, para preservar su intimidad.
para mí son una secta y tod@s los que votan a partidos con el gal, la gurtel... A cuestas , también.
Epstein mencionó a Trump varias veces en correos electrónicos donde sugiere que sabía sobre su conducta sexual, según archivos publicados por el Congreso
A este grado de estupidez llegan algunos prostituyendo su voto, aquí tenemos el equivalente en el PPVox, aplaudiendo al responsable cuando menos administrativo de la muerte de 229 personas.
No lo repito bastante o dejamos de enviar a las capas más altas de la sociedad psicópatas más centrados en alimentar su ego que el bien común o a la especie le quedan un par de generaciones