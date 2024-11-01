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Confirmada la condena a tres integrantes de una banda neonazi que dieron una paliza a un hombre en León
El Tribunal Supremo ha confirmado la condena de dos años y medio de cárcel para tres integrantes de una banda neonazi que agredieron hasta en cuatro ocasiones una noche a un hombre en León.
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etiquetas
:
neonazi
,
león
,
agresión
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#1
CerdoJusticiero
En la última agresión, los atacantes le cortaron la cara con un arma blanca mientras dos de las condenadas decían: "Matadle, matadle, que no respire, hasta que quede muerto, lo matáis".
La mejor manera de reinsertar a alguien así es una compostadora.
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#6
Narmer
#1
Con 8.000 millones de habitantes en este planeta, escoria así sobra. Si no respetan la vida de los demás, la suya tampoco debe ser respetada.
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K
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#4
Carlolargo
*
"golpes por todo el cuerpo, llegando el denunciante a caerse al suelo y a sangrar por la cabeza"
"fracturaron cuatro piezas dentales "
"cortado la cara con un arma blanca"
"El Supremo señala que todas estas circunstancias revelan "la especial perversidad de los acusados, su gran peligrosidad, su indudable intención reiterativa de atentar contra la integridad o salud del denunciante y la brutalidad de su conducta delictiva"
Pero son nazis y algún familiar de dinero tendrán, por tanto los condeno tajantemente a la pena más baja por el delito menos grave sin aplicar agravante alguno.
4
K
45
#2
tul
en 6 meses en la calle por buena conducta y a pegar palizas otra vez
3
K
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#5
ochoceros
#2
No exageres, como mucho recurrirán y les caerán 90€ de multa, como al hijo de inmigrante multireincidente que se cuela en los trenes.
1
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22
#3
pablogad
Siempre reciben condenas ridículas los nazis
3
K
36
#8
aupaatu
*
El Tribunal Supremo ha condenado a penas de entre 1 año y 6 meses de prisión y 9 años y 6 meses a los 8 acusados en el denominado ‘caso Alsasua’ por delitos de atentado a agentes de la autoridad.
Una de las victimas se torció un tobillo y el que salio en el video acusandoles tenía la camisa blanca impoluta y ni un solo rasguño.
Cosa de guardias civiles de paisano fuera de servicio en un bar
2
K
30
#7
laruladelnorte
Por ello, considera que "la respuesta legal a la gravedad de estas circunstancias" debe ser la "pena cercana a su máxima extensión, es decir, en dos años y seis meses de prisión"
Dejar a una persona de madrugada desangrándose por la paliza recibida y con riesgo de morir ¿esa es la máxima extensión?
1
K
21
#9
alfre2
Hacen falta 3 bestias neonazis para enfrentarse a un hombre? Pues ahora irán los 3 cogidos de la mano en el trullo. Sin duda debe ser que se cagan si tienen que defenderse solos.
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K
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La mejor manera de reinsertar a alguien así es una compostadora.
"fracturaron cuatro piezas dentales "
"cortado la cara con un arma blanca"
"El Supremo señala que todas estas circunstancias revelan "la especial perversidad de los acusados, su gran peligrosidad, su indudable intención reiterativa de atentar contra la integridad o salud del denunciante y la brutalidad de su conducta delictiva"
Pero son nazis y algún familiar de dinero tendrán, por tanto los condeno tajantemente a la pena más baja por el delito menos grave sin aplicar agravante alguno.
Una de las victimas se torció un tobillo y el que salio en el video acusandoles tenía la camisa blanca impoluta y ni un solo rasguño.
Cosa de guardias civiles de paisano fuera de servicio en un bar
Dejar a una persona de madrugada desangrándose por la paliza recibida y con riesgo de morir ¿esa es la máxima extensión?