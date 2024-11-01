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Concejal de Vox se mofa de la Zona de Bajas Emisiones de Guadalajara: "Yo la Zona de Bajas Emisiones me la paso por el forro de lo que rima con emisiones"

Concejal de Vox se mofa de la Zona de Bajas Emisiones de Guadalajara: "Yo la Zona de Bajas Emisiones me la paso por el forro de lo que rima con emisiones"  

Vox Guadalajara ha publicado en redes sociales un vídeo en el que asegura que la ciudad no tendrá Zona de Bajas Emisiones mientras estén en el gobierno municipal Se trata de un vídeo protagonizado por el concejal de Turismo y diputado-delegado de la Diputación provincial, Víctor Morejón. Está realizado en un tono que se sale del institucional. "Yo la Zona de Bajas Emisiones me la paso por el forro de lo que rima con emisiones" dice el concejal de Turismo, Comercio, Mercados y Casco Histórico

| etiquetas: vox , víctor morejón , guadalajara , bajas emisiones , forro , rima
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11 comentarios
5 2 0 K 72 actualidad
jonolulu #2 jonolulu
Para que luego digáis que son unos incultos. Ha oído hablar de lo que es una rima
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elgranpilaf #3 elgranpilaf
No cabe un tonto más en este país
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Jointhouse_Blues #10 Jointhouse_Blues
¿Comisiones?
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#1 Leclercia_adecarboxylata
Sutil y elegante.
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javibaz #4 javibaz
#1 seguro que estudió en colegio de pago.
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manuelpepito #7 manuelpepito *
Lo peor no es que sea un gañan y un zafio. Lo peor es que está grabado a propósito y editado. Quiero decir que está putísima mierda la han visto varias veces antes de publicarlo, no es un calentón o una frase en un contexto relajado, es algo planeado y meditado.
El que vote a esta gente es gilipollas profundo. No tiene más, y se podría decir de otra manera, pero viendo los vídeos que consumen es la manera que lo entienden.
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Stathamdepueblo #8 Stathamdepueblo
Los móviles y ordenadores deberían detectar el estado etílico del usuario antes de dejarles interactuar, como debería ocurrir con los coches
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fofito #9 fofito
Por un momento he leído "Yo la Zona de Bajas Emisiones me la paso por el forro de lo que rima con comisiones". :troll:
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Dene #6 Dene
Imagina a este tipo al cargo ... yo que se, de la policía municipal y el tráfico en su ayuntamiento...
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DaniTC #5 DaniTC
Ese señor debió hacer trampa hasta en el psicotécnico. No junta ni dos neuronas.
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Metabarón #11 Metabarón
De párvulo.
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menéame