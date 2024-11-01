Concejal de Vox se mofa de la Zona de Bajas Emisiones de Guadalajara: "Yo la Zona de Bajas Emisiones me la paso por el forro de lo que rima con emisiones"  

Vox Guadalajara ha publicado en redes sociales un vídeo en el que asegura que la ciudad no tendrá Zona de Bajas Emisiones mientras estén en el gobierno municipal Se trata de un vídeo protagonizado por el concejal de Turismo y diputado-delegado de la Diputación provincial, Víctor Morejón. Está realizado en un tono que se sale del institucional. "Yo la Zona de Bajas Emisiones me la paso por el forro de lo que rima con emisiones" dice el concejal de Turismo, Comercio, Mercados y Casco Histórico