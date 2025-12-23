La Comunidad de Madrid aprueba la jornada partida en los colegios: contenta a los padres e indigna a los profesores

La Comunidad de Madrid ha aprobado la normativa que establece la jornada partida como criterio general en los colegios públicos de Infantil, Primaria y Educación Especial. El decreto regula los horarios escolares, una medida que pretende mejorar el rendimiento de los alumnos, favorecer la conciliación y ampliar la capacidad de elección de las familias. El texto determina que se organice en dos sesiones de mañana y tarde, separadas por un intervalo de dos horas, con la posibilidad de mantener la opción de sesión continua en septiembre y junio
A los de primaria (de 6 a 12 años), pues es discutible ... con 10-11 años, pues vale. Con 6-7-8 años, que estén desde las 08:00 hasta las 14:00 a piñon, no rinden.
De Educación Especial, pues ahí no entro, no conozco el tema.
Pero vamos, que aquí hay un conflicto entre
- los profesores que quieren terminar a las 14:00 y marcharse a casa.
- los padres que tienen que trabajar y no pueden "colocar" a los hijos.
- los pobres chavales, que están en medio de un fuego cruzado.
Y luego que nadie se pregunte por que España tiene el índice de natalidad mas bajo de Europa (1,1 hijos por mujer), y el segundo índice de fracaso escolar mas alto de Europa.
De 8 a 16 unos y otros de 12 a 20, por ejemplo
vas rotando y tan contentos (jornada de 8h, ajustese a las X horas que quiera, pero SIN turno partido)
Fijo que a nadie se le había ocurrido