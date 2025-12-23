La Comunidad de Madrid aprueba la jornada partida en los colegios: contenta a los padres e indigna a los profesores

La Comunidad de Madrid ha aprobado la normativa que establece la jornada partida como criterio general en los colegios públicos de Infantil, Primaria y Educación Especial. El decreto regula los horarios escolares, una medida que pretende mejorar el rendimiento de los alumnos, favorecer la conciliación y ampliar la capacidad de elección de las familias. El texto determina que se organice en dos sesiones de mañana y tarde, separadas por un intervalo de dos horas, con la posibilidad de mantener la opción de sesión continua en septiembre y junio