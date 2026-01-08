edición general
La comunidad judía en Barcelona logra desactivar una web propalestina que señalaba sus negocios

La presión ejercida por la comunidad judía, sobre todo de Barcelona, ha provocado que la plataforma tecnológica GoGocarto desactive de su web un mapa de la capital catalana donde -de forma colaborativa- se había identificado establecimientos, comercios y entidades próximas al sionismo El mapa marcaba negocios cuyos propietarios son judíos o israelíes. También señalaba multinacionales o empresas proisraelíes, con sedes o franquicias en la capital catalana...

crob #5 crob
Al final, en este sistema capitalista, el mejor voto es nuestro consumo. Saber quién está detrás de cada compra nos permite elegir libremente qué apoyamos
CerdoJusticiero #10 CerdoJusticiero
#5 Eso sería cierto si la riqueza estuviera repartida de manera homogénea. Lo de "un dólar = un voto" implica que los votos de los trabajadores valen una mierda en comparación con los votos de los oligarcas.
Dene #8 Dene
Es ilegal saber que hay tras un negocio?? No podemos elegir comprar con información?
Pertinax #1 Pertinax *
¿Señalar los negocios de judíos o israelíes ahora es bien? Y me baso en lo que leo en la entradilla, porque es muro de pago y no puedo comprobar más información.
#3 luckyy
#1 colaboradores del genocidio
Pertinax #4 Pertinax *
#3 Generalización.
roker #6 roker
#1 Judíos ≠ sionistas.
Pertinax #7 Pertinax *
#6 Precisamente, precisamente. Incluso pudieran ser sionistas y estar en contra del genocidio.

Esto, según la entradilla, es un señalamiento estúpido.
security_incident #9 security_incident
Se puede recuperar el mapa?
#2 luckyy
Luego, que si judíos que si sionistas!!! Basura!!!
