Cómo un enfrentamiento con Trump le está dando a Pedro Sánchez un salvavidas político [ENG]

Para muchos en la izquierda global, Pedro Sánchez, el presidente del Gobierno de España, se ha convertido en una especie de superhéroe progresista. No solo ha defendido posturas liberales en inmigración, energías renovables y derechos civiles, sino que también se ha plantado frente al presidente Trump en temas como los aranceles, el secuestro del líder de Venezuela y ahora, sobre todo, la guerra en Irán.
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Sánchez saldrá otra vez elegido, y así lo está viendo la derecha, que ya se está poniendo nerviosa.
La cosa es q los problemas internos siguen.
Tu
Mas
Yo puedo leerlo, aunque me aparece un botón de "show full article" (imagen) para continuar leyendolo.
Prueba en modo lectura por si sirviera para evitar la pantalla de registro
En breve en USA estarán los Demócratas ¿se llevarán mejor con Sánchez o con Ayuso? Hmm... muchas dudas...
Sin embargo si gobiernas a "trumpicones" perjudicando a todo el mundo tu popularidad baja.
Cómo está la democracia, oiga.
El problema es que esto solo funciona si Trump sale derrotado, y ahora mismo tiene todas las cartas para ganar e Irán está contra las cuerdas (a pesar de lo que la gente piensa). A Irán le quedan dos o tres semanas antes de rendirse o colapsar, y no es broma.
EE. UU. podría “terminar el trabajo” en Irán en dos o tres semanas, dice Trump.
www.bbc.com/news/articles/czexl61xkpzo
Sois un chiste
Cc : #11
Si paras la producción durante dos o tres semanas, todos los pozos se echan a perder (busca "water coning"). Si Irán no capitula, EEUU solo tiene que mantener el bloqueo durante un mes, e Irán tardará varios años en ser capaz de extraer petróleo de nuevo. Después de una guerra, y con la casi única fuente de ingresos apagada, la población morirá de hambre. Literalmente.