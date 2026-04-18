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Cómo un enfrentamiento con Trump le está dando a Pedro Sánchez un salvavidas político [ENG]

Para muchos en la izquierda global, Pedro Sánchez, el presidente del Gobierno de España, se ha convertido en una especie de superhéroe progresista. No solo ha defendido posturas liberales en inmigración, energías renovables y derechos civiles, sino que también se ha plantado frente al presidente Trump en temas como los aranceles, el secuestro del líder de Venezuela y ahora, sobre todo, la guerra en Irán.

| etiquetas: pedro , sánchez , trump , enfrentamiento
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21 comentarios
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Comentarios destacados:      
Mark_ #1 Mark_
Vamos que en realidad lo que ha hecho es de sentido común, el problema es que otros países tenían la lengua en el ojete de Trump y no pueden verlo.
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sotillo #6 sotillo
#1 Ha actuado copo un presidente de un país democrático y no como la derecha vende patrias que estamos sufriendo
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#13 Eukherio
#1 Es que en Francia y Alemania debieron pensar que en dos días estaba finiquitada la guerra cuando dieron su apoyo a Trump a las primeras de cambio. Después ya vieron que Irán no era Venezuela y que los ciudadanos no estaban por la labor de meterse en guerras de terceros a cambio de nada. El perro se la jugaba, que si los revolucionarios estuviesen en condiciones de tomar el control en Irán, como se supuestamente vendía Israel, a los pocos días todo Dios le iba a llamar traidor
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Connect #2 Connect
Si no hubiera sido Trump, hubiera sido otra cosa. Sánchez es un animal político. Un tipo que hace lo que hace porque de verdad tiene vocación. Hará lo que sea como ya hizo en su momento, para mantenerse ahí arriba y defender lo que él cree que es mejor. Y por suerte es socialista.

Sánchez saldrá otra vez elegido, y así lo está viendo la derecha, que ya se está poniendo nerviosa.
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Gry #4 Gry *
La postura de Sánchez es la que ha tenido España y la UE durante décadas, no es que él sea raro, es que los demás son unos vendidos. :-P
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josde #20 josde
#19 Ya así estas tu con la patita azul.
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FunFrock #5 FunFrock
La mejor manera de desviar la atencion de lo propio es buscar un enemigo exterior
La cosa es q los problemas internos siguen.
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josde #8 josde
#5 Sobre todo los tuyos que ya sabemos cuales son. :coletas:
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FunFrock #19 FunFrock
#8 y
Tu
Mas
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javierchiclana #3 javierchiclana *
Es muro de pago.  media
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#18 Grahml *
#3 Probablemente sea muro poroso.

Yo puedo leerlo, aunque me aparece un botón de "show full article" (imagen) para continuar leyendolo.

Prueba en modo lectura por si sirviera para evitar la pantalla de registro  media
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Laro__ #9 Laro__ *
Y ¿qué dice el New York Times de las alternativas? ¿Alguna entrevista a Feijoo o a Obiscal? ¿Qué tal es la relación del PP con los países más fuertes de sudamérica? ¿Tendríamos una mejor relación con Brasil, o con México, si gobernara el PP, después de llamarlos narcoestados?

En breve en USA estarán los Demócratas ¿se llevarán mejor con Sánchez o con Ayuso? Hmm... muchas dudas...
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ur_quan_master #10 ur_quan_master
Gobernar en sintonía con la mayoría ciudadanos ahora es un "salvavidas político".
Sin embargo si gobiernas a "trumpicones" perjudicando a todo el mundo tu popularidad baja.
Cómo está la democracia, oiga.
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#12 Robe7064 *
No lo veo así. Sánchez no lo hace por "enfrentarse a Trump" o "quedar bien", es algo que habría hecho igual si no hubiera existido Trump. Aunque seguramente sí aprovecha la ocasión para brillar, ya que se la dan en bandeja.
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Lenari #17 Lenari *
...
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Lenari #7 Lenari
De momento.

El problema es que esto solo funciona si Trump sale derrotado, y ahora mismo tiene todas las cartas para ganar e Irán está contra las cuerdas (a pesar de lo que la gente piensa). A Irán le quedan dos o tres semanas antes de rendirse o colapsar, y no es broma.
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Laro__ #11 Laro__
#7 no es broma... solo es mentira.
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#14 Grahml *
#7 Exactamente eso mismo dijo Trump hace prácticamente 3 semanas:

EE. UU. podría “terminar el trabajo” en Irán en dos o tres semanas, dice Trump.
www.bbc.com/news/articles/czexl61xkpzo

Sois un chiste


xD

Cc : #11
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Lenari #16 Lenari *
#14 Ahora mismo Irán tiene capacidad para seguir almacenando petróleo durante un par de semanas, y su única salida en la práctica es por via marítima. Si dentro de dos semanas el bloqueo sigue, tendrán que empezar a parar la producción.

Si paras la producción durante dos o tres semanas, todos los pozos se echan a perder (busca "water coning"). Si Irán no capitula, EEUU solo tiene que mantener el bloqueo durante un mes, e Irán tardará varios años en ser capaz de extraer petróleo de nuevo. Después de una guerra, y con la casi única fuente de ingresos apagada, la población morirá de hambre. Literalmente.
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Macnulti_reencarnado #21 Macnulti_reencarnado
El perro está acabado. Aquí huele a muerto.
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nosomosnaiderl #15 nosomosnaiderl
Superperro
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menéame