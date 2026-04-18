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La coalición de izquierdas veta a Irene Montero: "No puede liderar, las encuestas dicen que el pequeño es Podemos"

Recuerdan que la formación morada "está sufriendo por su supervivencia" y la animan a integrarse sin condiciones imposibles en la coalición que ya forman Sumar, Más Madrid, Comunes e IU

| etiquetas: irene , podemos , veto
14 2 2 K 143 politica
19 comentarios
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Comentarios destacados:      
manuelpepito #1 manuelpepito
Irene Montero resta, es normal que no la quieran, como política es bastante mala.
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Doisneau #8 Doisneau
#1 Ufff ya veras ahora cuando llegue jarcon
1 K 31
KoLoRo #9 KoLoRo
#8 Lo raro es que saliendo Podemos en el titular no la mandara el :troll:
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taSanás #10 taSanás
#8 Hakron no será el alter ego de irene en menéame? se debería investigar
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makinavaja #18 makinavaja
#1 Si Montero va en el grupo de cabeza, debacle asegurada...
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mmlv #19 mmlv
#1 Esta mujer es a los votos como el ajo a los vampiros
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Pertinax #2 Pertinax *
Lo gracioso del tema, y que da muchas pistas, es que nadie reclama el retiro de Irene Montero salvo... la propia izquierda. Sería una gran pérdida para la derecha; y para el PSOE, ni te cuen.
6 K 75
earthboy #12 earthboy
#2 VOX no lo va a pedir. Entre un tercio y la mitad de sus votos son gracias a ella.
2 K 38
Kantinero #3 Kantinero
Irene Montero que se afilie al PP, el partido por el que ha trabajado estos últimos años
5 K 69
#7 Eukherio
Fuentes del entorno de Sumar consultadas por EL MUNDO admiten que la conclusión interna a la que llegaron los miembros de la coalición

El mítico artículo con "fuentes" que dicen lo que el diario quiere publicar para que se piquen entre ellos.
2 K 44
Pertinax #13 Pertinax
#7 Tampoco es que hiciera falta poner negro sobre blanco algo más que sabido.
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#17 Eukherio
#13 Hombre, siempre va a ser más fácil inventarse algo que sonsacarlo. Yo mañana puedo decir que he consultado con fuentes del entorno de Ayuso y me han dicho que Feijoo es un pelele y que creen que no sirve como candidato; no resulta para nada difícil de creer. El tema es que antiguamente hacer algo así no era considerado periodismo, aunque hoy en día suele colar.
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mikhailkalinin #15 mikhailkalinin
#7 Está muy clara la maniobra. El problema es que el borbotón de sangre es tan tocho,que hasta un tiburón anósmico.
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mente_en_desarrollo #4 mente_en_desarrollo
No es mi caso, pero es un hecho que incluso dentro del espacio de la izquierda, genera mucho rechazo.

Sea justo o injusto, estratégicamente sería un error poner a Irene a liderar.
3 K 43
Fartón_Valenciano #5 Fartón_Valenciano
"No puede liderar, las encuestas dicen que el pequeño es Podemos", con la mano abierta .... xD xD xD
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Andreham #6 Andreham
Lógico y normal, pero es que además de no quererla nadie, es darle no ya leña, sino un reactor nuclear a la derecha fascista y a los medios de intoxicación para que estén 24/7 echando pestes.
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DonNadieSoy #11 DonNadieSoy
Pues a ver si alguien de la "verdadera izquierda" se pone a trabajar de una vez por la unión...porque de momento solo han sabido dividir.
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#14 Ovidio
Pablemos convierteven mierda todo lo que toca
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Macnulti_reencarnado #16 Macnulti_reencarnado
Pudrimos es historia.
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menéame