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La coalición de izquierdas veta a Irene Montero: "No puede liderar, las encuestas dicen que el pequeño es Podemos"
Recuerdan que la formación morada "está sufriendo por su supervivencia" y la animan a integrarse sin condiciones imposibles en la coalición que ya forman Sumar, Más Madrid, Comunes e IU
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irene
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#1
manuelpepito
Irene Montero resta, es normal que no la quieran, como política es bastante mala.
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#8
Doisneau
#1
Ufff ya veras ahora cuando llegue jarcon
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#9
KoLoRo
#8
Lo raro es que saliendo Podemos en el titular no la mandara el
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#10
taSanás
#8
Hakron no será el alter ego de irene en menéame? se debería investigar
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#18
makinavaja
#1
Si Montero va en el grupo de cabeza, debacle asegurada...
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#19
mmlv
#1
Esta mujer es a los votos como el ajo a los vampiros
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#2
Pertinax
*
Lo gracioso del tema, y que da muchas pistas, es que nadie reclama el retiro de Irene Montero salvo... la propia izquierda. Sería una gran pérdida para la derecha; y para el PSOE, ni te cuen.
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#12
earthboy
#2
VOX no lo va a pedir. Entre un tercio y la mitad de sus votos son gracias a ella.
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#3
Kantinero
Irene Montero que se afilie al PP, el partido por el que ha trabajado estos últimos años
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#7
Eukherio
Fuentes del entorno de Sumar consultadas por EL MUNDO admiten que la conclusión interna a la que llegaron los miembros de la coalición
El mítico artículo con "fuentes" que dicen lo que el diario quiere publicar para que se piquen entre ellos.
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#13
Pertinax
#7
Tampoco es que hiciera falta poner negro sobre blanco algo más que sabido.
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#17
Eukherio
#13
Hombre, siempre va a ser más fácil inventarse algo que sonsacarlo. Yo mañana puedo decir que he consultado con fuentes del entorno de Ayuso y me han dicho que Feijoo es un pelele y que creen que no sirve como candidato; no resulta para nada difícil de creer. El tema es que antiguamente hacer algo así no era considerado periodismo, aunque hoy en día suele colar.
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#15
mikhailkalinin
#7
Está muy clara la maniobra. El problema es que el borbotón de sangre es tan tocho,que hasta un tiburón anósmico.
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#4
mente_en_desarrollo
No es mi caso, pero es un hecho que incluso dentro del espacio de la izquierda, genera mucho rechazo.
Sea justo o injusto, estratégicamente sería un error poner a Irene a liderar.
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#5
Fartón_Valenciano
"
No puede liderar, las encuestas dicen que el pequeño es Podemos
", con la mano abierta ....
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#6
Andreham
Lógico y normal, pero es que además de no quererla nadie, es darle no ya leña, sino un reactor nuclear a la derecha fascista y a los medios de intoxicación para que estén 24/7 echando pestes.
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#11
DonNadieSoy
Pues a ver si alguien de la "verdadera izquierda" se pone a trabajar de una vez por la unión...porque de momento solo han sabido dividir.
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#14
Ovidio
Pablemos convierteven mierda todo lo que toca
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#16
Macnulti_reencarnado
Pudrimos es historia.
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19
comentarios)
menéame
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El mítico artículo con "fuentes" que dicen lo que el diario quiere publicar para que se piquen entre ellos.
Sea justo o injusto, estratégicamente sería un error poner a Irene a liderar.