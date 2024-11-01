·
China tiene un plan para repetir con los coches lo que ya hizo con los móviles. Y ese plan ya ha comenzado
China entendió muy rápido que el futuro de los coches no estaba en la combustión, mercado ampliamente liderado por una asentada industria europea, sino en la electricidad
china
coches
electricos
#2
alcama
Politonos en los coches y te forras
0
K
8
#1
Escafurciao
Lo próximo seran las viviendas.
0
K
7
#3
Don_Pixote
Pack español medio: Xiaomi + BYD dolphin
Mejor que el Sandero
0
K
7
Mejor que el Sandero