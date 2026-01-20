edición general
China suspendió proyectos, anunció inspecciones y rebajó la velocidad de los trenes en 50 km/h tras el grave accidente de Wenzhou

El gigante asiático posee la red de alta velocidad ferroviaria más extensa, con más de 50.000 kilómetros, y una de las más seguras del mundo.

La red china es impresionante por escala y precio-velocidad, pero en seguridad por pasajero kilometro o por km-vía, Japón y algunos europeos siguen teniendo ratios mejores o similares. Decir “entre los más seguros del mundo” es cierto en términos absolutos (por volumen), pero relativo a pares tecnológicos avanzados no es tan abrumador como sugiere el texto. Además, la comparación con EE.UU. es irrelevante (EE.UU. apenas tiene alta velocidad real).
Yo no sé si es de los más seguros o no aunque sabiendo que en épocas estivales pueden llegar a tener 3000 millones de desplazamientos cualquier cosa me parecería “normal”.

Según esta lista, en siglo XXI han tenido varios accidentes, como en todos los países (supongo).

en.wikipedia.org/wiki/List_of_rail_accidents_in_China
