11
meneos
83
clics
China suspendió proyectos, anunció inspecciones y rebajó la velocidad de los trenes en 50 km/h tras el grave accidente de Wenzhou
El gigante asiático posee la red de alta velocidad ferroviaria más extensa, con más de 50.000 kilómetros, y una de las más seguras del mundo.
etiquetas
tren
alta velocidad
china
9
2
1
actualidad
2 comentarios
#1
kastanedowski
La red china es impresionante por escala y precio-velocidad, pero en seguridad por pasajero kilometro o por km-vía, Japón y algunos europeos siguen teniendo ratios mejores o similares. Decir “entre los más seguros del mundo” es cierto en términos absolutos (por volumen), pero relativo a pares tecnológicos avanzados no es tan abrumador como sugiere el texto. Además, la comparación con EE.UU. es irrelevante (EE.UU. apenas tiene alta velocidad real).
17
#2
beltzak
Yo no sé si es de los más seguros o no aunque sabiendo que en épocas estivales pueden llegar a tener 3000 millones de desplazamientos cualquier cosa me parecería “normal”.
Según esta lista, en siglo XXI han tenido varios accidentes, como en todos los países (supongo).
en.wikipedia.org/wiki/List_of_rail_accidents_in_China
8
