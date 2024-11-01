·
16001
clics
Mapa en tiempo real de balizas V16 activas en carreteras de España
5854
clics
Rufián define con una palabra lo que está ocurriendo en Venezuela y es de lo más difundido del día
3691
clics
Contra el falso autoritarismo en Menéame como huida hacia adelante
2906
clics
Donald Trump anuncia la captura de Nicolás Maduro tras bombardear Caracas
4041
clics
MALEMÁTICAS CCCVIII: día desastre en los gráficos de El Economista
más votadas
431
Donald Trump anuncia la captura de Nicolás Maduro tras bombardear Caracas
304
Nicolás Maduro declara estado de conmoción exterior tras explosiones de esta madrugada, acusa a EE.UU. y ordena pasar de inmediato a la lucha armada
293
Residentes en Caracas reportan explosiones y aviones sobrevolando la ciudad [ENG]
405
Más de medio millón de personas marchan en Estambul contra el genocidio en Gaza y la ocupación de Cisjordania
445
Angelina Jolie apoya a los palestinos con una gira humanitaria en el cruce de Rafah (árabe)
China recibe el 80% de las exportaciones petroleras de Venezuela
Un reporte de la Agencia Reuters detalla que, en el undécimo mes del año, el país asiático recibió unos 746.000 bpd y Estados Unidos, a través de Chevron, unos 150.000.
|
etiquetas
:
china
,
petróleo
,
venezuela
14
actualidad
1 comentarios
#1
Herumel
Vaya, vaya, vaya... contra narcotraficantes nos decían.
