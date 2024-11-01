edición general
1 meneos
6 clics

China recibe el 80% de las exportaciones petroleras de Venezuela

Un reporte de la Agencia Reuters detalla que, en el undécimo mes del año, el país asiático recibió unos 746.000 bpd y Estados Unidos, a través de Chevron, unos 150.000.

| etiquetas: china , petróleo , venezuela
1 0 0 K 14 actualidad
1 comentarios
1 0 0 K 14 actualidad
Herumel #1 Herumel
Vaya, vaya, vaya... contra narcotraficantes nos decían.
2 K 43

menéame