China prohíbe a Nexperia exportar tras intervención de Países Bajos en fabricante de chips

China ha impuesto una prohibición de exportación a la filial de Nexperia en el país asiático, en respuesta a la intervención del Gobierno neerlandés en el fabricante de chips mediante una ley de emergencia que nunca se había usado, y que está dirigida a impedir la fuga de conocimientos y capacidades clave. La medida de Pekín, hecha pública por la empresa, impide a Nexperia China y a sus subcontratistas exportar determinados componentes desde sus plantas en China, donde fabrica 50.000 millones de chips al año.