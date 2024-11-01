edición general
China prohíbe a Nexperia exportar tras intervención de Países Bajos en fabricante de chips

China ha impuesto una prohibición de exportación a la filial de Nexperia en el país asiático, en respuesta a la intervención del Gobierno neerlandés en el fabricante de chips mediante una ley de emergencia que nunca se había usado, y que está dirigida a impedir la fuga de conocimientos y capacidades clave. La medida de Pekín, hecha pública por la empresa, impide a Nexperia China y a sus subcontratistas exportar determinados componentes desde sus plantas en China, donde fabrica 50.000 millones de chips al año.

Ferran #2 Ferran
#1 Tiene sentido que China responda con reciprocidad.
#4 Razhan
#2 no creo que haya sorprendido a nadie
JackNorte #3 JackNorte *
No entienden aun que no se pueden cambiar las normas a mitad de juego, sin consecuencias y sobre todo sin acordarlo antes.
Con un gigante, con mayores reservas, con mas clientes y con mayor capacidad de movimiento a nivel global.
bomberman #5 bomberman
Un tiro en el pié de Países Bajos u otra ofensa calculada a China? Me da a mi que china se la tiene guardada a los que le han ido humillando, y tiene muchas herramientas para hacértelo pasar mal. Las tierras raras ya las está usando como arma de negociación, veremos que aplica en este caso.
