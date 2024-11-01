edición general
China dice en voz alta lo que todos saben: "EEUU YA NO ES EL FUTURO"

Acabamos de ver algo increíble en el Foro de Davos. El viceprimer ministro de China ha dado un discurso defendiendo el libre comercio, el multilateralismo y la cooperación internacional. Mientras tanto, Trump amenaza con conquistar territorios de sus aliados e impone aranceles proteccionistas. Vivimos en un mundo completamente al revés donde el Partido Comunista defiende la globalización y Estados Unidos, supuesta cuna del capitalismo liberal, abraza el proteccionismo más extremo. China habla de apertura económica mientras Trump levanta muros.

Ahora Trump, despues de comprar TikTok porque "estaba al servicio de china" aplica la censura en ella

www.meneame.net/story/tiktok-investiga-bloqueo-videos-sobre-epstein-co

Video desarrollado: www.youtube.com/watch?v=jCrmo7QV8d4
#1 vGeeSiz
China no es comunista ni EEUU liberal, al menos no hoy
#4 FatherKarras
#1 China es una formación socio económica de orientación socialista. EEUU es una grotesca deformación del capitalismo. Vamos, que te doy la razón: ni China es comunista ni EEUU liberal.
#6 adamuz
#1 China para los chinos
#2 Spirito
Supongo que un futuro medio se formen en colaboración cinco grandes bloques con respeto al resto:

-China
-Europa (sin Rusia imposible)
-EEUU (con Canadá)
-India.
- América Latina (desde Brasil a México)

Y todos ellos en tiras y aflojas comerciales pero estables con una ONU restaurada basada en una Justicia Internacional también restaurada con capacidad militar internacional fortísima, con garantías para evitar abusos de ningún bloque y en respeto hacia al resto.

Se hablará entonces de Humanidad y prosperaremos como Humanidad, no solo unos pocos.

Sí, sé que sueño.
#5 MisturaFina
El american dream siempre ha sido solo eso. Un sueño hecho para vender mentiras.
