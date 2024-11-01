China dice en voz alta lo que todos saben: "EEUU YA NO ES EL FUTURO"  

Acabamos de ver algo increíble en el Foro de Davos. El viceprimer ministro de China ha dado un discurso defendiendo el libre comercio, el multilateralismo y la cooperación internacional. Mientras tanto, Trump amenaza con conquistar territorios de sus aliados e impone aranceles proteccionistas. Vivimos en un mundo completamente al revés donde el Partido Comunista defiende la globalización y Estados Unidos, supuesta cuna del capitalismo liberal, abraza el proteccionismo más extremo. China habla de apertura económica mientras Trump levanta muros.
etiquetas: china , eeuu , davos , capitalismo , geopolítica
www.meneame.net/story/tiktok-investiga-bloqueo-videos-sobre-epstein-co
Video desarrollado: www.youtube.com/watch?v=jCrmo7QV8d4
-China
-Europa (sin Rusia imposible)
-EEUU (con Canadá)
-India.
- América Latina (desde Brasil a México)
Y todos ellos en tiras y aflojas comerciales pero estables con una ONU restaurada basada en una Justicia Internacional también restaurada con capacidad militar internacional fortísima, con garantías para evitar abusos de ningún bloque y en respeto hacia al resto.
Se hablará entonces de Humanidad y prosperaremos como Humanidad, no solo unos pocos.
Sí, sé que sueño.