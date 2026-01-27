TikTok investiga el bloqueo de vídeos sobre 'Epstein' y contra Trump, entre acusaciones de censura

La polémica llega tras una reestructuración de calado en las operaciones de TikTok en Estados Unidos. TikTok afirma que investiga por qué a usuarios de la plataforma supuestamente se les impide usar la palabra 'Epstein' en los mensajes directos. Esto llega después de que varias figuras públicas, entre ellas el gobernador de California, Gavin Newsom, y músicos como Billie Eilish, acusaran a TikTok de censurar vídeos críticos con la Administración Trump y su ofensiva contra la inmigración.