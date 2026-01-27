edición general
16 meneos
14 clics
TikTok investiga el bloqueo de vídeos sobre 'Epstein' y contra Trump, entre acusaciones de censura

TikTok investiga el bloqueo de vídeos sobre 'Epstein' y contra Trump, entre acusaciones de censura

La polémica llega tras una reestructuración de calado en las operaciones de TikTok en Estados Unidos. TikTok afirma que investiga por qué a usuarios de la plataforma supuestamente se les impide usar la palabra 'Epstein' en los mensajes directos. Esto llega después de que varias figuras públicas, entre ellas el gobernador de California, Gavin Newsom, y músicos como Billie Eilish, acusaran a TikTok de censurar vídeos críticos con la Administración Trump y su ofensiva contra la inmigración.

| etiquetas: tiktok , trump , censura , epstein , inmigración
14 2 0 K 149 actualidad
5 comentarios
14 2 0 K 149 actualidad
Harkon #3 Harkon
Ya están china y venezuelas censurando la libertad e expresión de sus ciudadanos... oh, wait...!!!
2 K 45
Mountains #1 Mountains *
Trump censura redes sociales para no hablar de Epstein:

www.youtube.com/watch?v=jCrmo7QV8d4
0 K 20
#2 Pivorexico
Supongo que era la idea al igual que con Twiter /X , lo esperado .
0 K 12
woody_alien #4 woody_alien
Maldito Xi Jinping censurador, menos mal que ahora Tiktok abrazó la libertad.
0 K 11
Mountains #5 Mountains *
#4 La libertad de censurar al antojo de Trump.

Estos son los que se llaman el mundo libre.
0 K 20

menéame