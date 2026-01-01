edición general
Mentiras en Minneapolis

Cuando, sobre las nueve de la mañana del día 24, una pandilla de verdugos federales se echó sobre Alex Pretti, en la Avenida Nicollet de Minneapolis, lo que este llevaba en la mano no era su pistola –que tenía guardada en la funda– sino un móvil, es decir, una cámara. Pretti, en otras palabras, perdió la vida en su intento por documentar los actos fascistas de un régimen autoritario empeñado en demonizar a los inmigrantes

Mientras tanto y como ya hizo con el asesinato de Renee Nicole Good, Javier Negre: El zurdo demente abatido por la Patrulla Fronteriza de Trump en Minneapolis estaba armado y sacó su pistola para intentar disparar a los agentes, justo antes de que lo envíen merecidamente al infierno.

xcancel.com/laderechadiario/status/2015121167783473637#m

Por si alguien cree que la extrema derecha española es diferente de la norteamericana y no están deseando poder hacer los misimo en España.
Y eso y más lo hacen a plena luz del día, a sabiendas que los están grabando.

No quiero ni pensar qué ocurrirá entre cuatro paredes, sin testigos.

Se habla de cientos de desaparecidos ya y no me extraña nada.

La extrema derecha, el fascismo está cada vez más envalentonado.
