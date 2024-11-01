edición general
12 meneos
10 clics
ICE no ha revelado información sobre 8 muertes de inmigrantes, desafiando al Congreso (EN)

ICE no ha revelado información sobre 8 muertes de inmigrantes, desafiando al Congreso (EN)

Trump ha hecho que ICE detenga a más personas que nunca. La agencia sigue sin informar sobre las muertes de inmigrantes bajo su custodia.

| etiquetas: ice , eeuu , trump , congreso
10 2 0 K 137 actualidad
4 comentarios
10 2 0 K 137 actualidad
#1 candonga1
Cosas que también pasan en Irán.
0 K 20
pingON #3 pingON
la solución final .... en 3 2 1
0 K 19
Gry #2 Gry
Si los Estados Unidos vieran lo que está ocurriendo en los Estados Unidos invadirían los Estados Unidos para liberar a los Estados Unidos.
0 K 18

menéame