12

10
clics
ICE no ha revelado información sobre 8 muertes de inmigrantes, desafiando al Congreso (EN)
Trump ha hecho que ICE detenga a más personas que nunca. La agencia sigue sin informar sobre las muertes de inmigrantes bajo su custodia.
|
etiquetas
:
ice
,
eeuu
,
trump
,
congreso
#4
themarquesito
*
Cosas de camisas pardas.
#0
www.meneame.net/m/CamisaParda/
1
K
40
#1
candonga1
Cosas que también pasan en Irán.
0
K
20
#3
pingON
la solución final .... en 3 2 1
0
K
19
#2
Gry
Si los Estados Unidos vieran lo que está ocurriendo en los Estados Unidos invadirían los Estados Unidos para liberar a los Estados Unidos.
0
K
18
Ver toda la conversación (
4
comentarios)
