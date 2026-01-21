China aprueba nueva ayuda a Cuba de 80 millones de dólares y 60.000 toneladas de arroz

El presidente de China, Xi Jinping, aprobó una ayuda emergente a Cuba que incluye asistencia financiera de 80 millones de dólares y un donativo de 60.000 toneladas de arroz, informó este martes la Presidencia de la isla. Así lo comunicó el embajador de Pekín en La Habana, Hua Xin, al presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, durante un encuentro realizado este martes en el Palacio de la Revolución. Díaz-Canel resaltó «la intensa actividad» que está realizando el embajador chino por estos días en el país caribeño.