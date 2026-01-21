El presidente de China, Xi Jinping, aprobó una ayuda emergente a Cuba que incluye asistencia financiera de 80 millones de dólares y un donativo de 60.000 toneladas de arroz, informó este martes la Presidencia de la isla. Así lo comunicó el embajador de Pekín en La Habana, Hua Xin, al presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, durante un encuentro realizado este martes en el Palacio de la Revolución. Díaz-Canel resaltó «la intensa actividad» que está realizando el embajador chino por estos días en el país caribeño.
Pero para los OTANazis esa gente no cuenta.
¿tienes alguna idea de cómo funciona el embargo?
Pôrque hay que condenarlo. Pero también conocerlo...
news.un.org/es/story/2025/10/1540649
Aún no entiendo porque EEUU no votó a favor.
Eso sí, no les faltan lameculos a lo largo del mundo.
No hay embargo que mantenga sus tierras eimproductivas. Es que los agroicuoltores no quieren cultivar para perder la cosecha.
En esos términos. Si no hay mercado para vender, es lógico que la gente busque la autosuficiencia.
Aquí dejamos cosechas sin recoger porque no se venden a su precio. No sé que es más improductivo...
El bloqueo no impide criar cerdos, y la gente no los cría. No simplifiquemos.
