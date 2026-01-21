edición general
China aprueba nueva ayuda a Cuba de 80 millones de dólares y 60.000 toneladas de arroz

El presidente de China, Xi Jinping, aprobó una ayuda emergente a Cuba que incluye asistencia financiera de 80 millones de dólares y un donativo de 60.000 toneladas de arroz, informó este martes la Presidencia de la isla. Así lo comunicó el embajador de Pekín en La Habana, Hua Xin, al presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, durante un encuentro realizado este martes en el Palacio de la Revolución. Díaz-Canel resaltó «la intensa actividad» que está realizando el embajador chino por estos días en el país caribeño.

HeilHynkel
Habría que recodar a ciertos indeseables que los embargos matan gente. Civiles. Niños. Ancianos. Débiles.

Pero para los OTANazis esa gente no cuenta.
Feindesland
#4 Cuando tienes dólares noi hay embargo. ¿Por qu´ñe Mexico le ssigue vendiendo petróeleo? ¿Dónde está ahí el embargo?
¿tienes alguna idea de cómo funciona el embargo?
Pôrque hay que condenarlo. Pero también conocerlo...
Top_Banana
#5 Sigue siendo EEUU el que ha decidido que así sea.
Findeton
#7 Técnicamente ha sido Venezuela quien ha decidido dejar de regalar a Cuba 700m mensuales de petróleo. Porque Delcy es tan "Venezuela" como Maduro.
Findeton
#9 Sesudo argumento.
Top_Banana
#11 No necesitas más.
Findeton
#12 Gran poder de persuasión xD
Leon_Bocanegra
#8 técnicamente esta es otra de tus magnificas gilipolleces.
Findeton
#18 No me digas que vas a llorar.
Leon_Bocanegra
#20 tús comentarios solo producen risa y vergüenza ajena.
Nasser
#8 ya hablo el oráculo de Fachiston xD
Findeton
#25 Oh me estás señalando. ¿Eso no lo hacían los fascistas?
Sacapuntas
Que mala es China apoyando dictaduras caribeñas de las malas... :troll:
Findeton
Ahora que ya no llegan los 700 millones mensuales de gratix en petróleo desde Venezuela, en Cuba pasan hambre, no hay luz etc. La dictadura cubana lo tiene muy chungo.
Top_Banana
#1 En cuba pasan hambre hace mucho más tiempo. Desde que EEUU decidió que así lo quería.
Findeton
#2 Ya pero ahora no tienen ni para dar electricidad a la radiotelevisión del régimen. Sólo tienen energía para hospitales.
comunerodecastilla
#5 Lo has dicho tú, antes los hospitales de gratix que los "massmierda", igualito que en gringolandia, no hay mas preguntas "sr. juez". :troll:
Findeton
#16 Si Cuba quiere, puede comprar petróleo a China, Rusia o muchos otros. Pero claro, comprar no es lo que hacía, mandaba soldados a Venezuela y recibía petróleo sin pagar nada.
powernergia
#19 Si, lo que quiera.

Aún no entiendo porque EEUU no votó a favor.
Findeton
#22 No sé, supongo que todavía están enfadados de que Cuba expropiara a ciudadanos americanos sin la apropiada compensación, pues esa fue la razón original del embargo.
powernergia
#24 Claro, EEUU siempre buscando la justicia y defendiendo la legalidad.
Findeton
#27 Desde luego defiende a sus ciudadanos alguna vez que otra, lo cual es más de lo que puede decirse del régimen cubano.
powernergia
#29 Un gran defensor de ciudadanos americanos, por eso organizan golpes de estado, secuestros, robos, magnicidios e injerencias en todos los países de América.

Eso sí, no les faltan lameculos a lo largo del mundo.
Fj_Bs
#19 deje esos cuentos , bien lejos de la Realidad
Fj_Bs
#5 Para nada es asi , conosco gente alla, en La Habana hay apagones desde 7 h cada dia , hasta 18 h en las provincias , muy duro pes se les corta ; la luz, los moviles, el Frigorífico , deben cocinar con alcohol , o leñá , es dificil encontrar bombonas de gaz , ,,,, se adaptan a vivir asi , tristemente
ElenaCoures1
#31 ¿En los hoteles y las zonas de chalecitos de las familias del régimen a que no pasa?
Fj_Bs
#34 en estos sitios ; como en embajadas o tiendas y restaurantes , tienen plantas electricas , alimentadas por carburantes , es que no invirtieron nada ,y nadie les presta : con razón : las termoeléctricas son de la época sovietica ,
Findeton
#31 Ojalá finalmente termine esa terrible dictadura y mejoren las condiciones de vida, si.
Feindesland
#2 Y desde que dejaron de cultivar en su propio territorio. Por que nadie quería culytivar nada. No olvides eso.
No hay embargo que mantenga sus tierras eimproductivas. Es que los agroicuoltores no quieren cultivar para perder la cosecha.
Top_Banana
#14 El factor fundamental que lo jode todo es el bloqueo.

En esos términos. Si no hay mercado para vender, es lógico que la gente busque la autosuficiencia.

Aquí dejamos cosechas sin recoger porque no se venden a su precio. No sé que es más improductivo...
Feindesland
#35 Una cosa es que no se vendan a su precio, que es malo, y otra cosa que haya hambre, porque no hay producto, que es peor.

El bloqueo no impide criar cerdos, y la gente no los cría. No simplifiquemos.
sotillo
#1 No te preocupes, seguro que en España somos solidarios y no solo con los venezolanos ricos
Findeton
#6 Si si, seguro que España va a empezar a donar 700m mensuales de petróleo a Cuba. xD
sotillo
#10 ¿Petróleo, para que quieren petróleo? Yo hablo de traerlos a España una temporada y que se conviertan en capitalistas, los del Opus estarían encantados de reconvertirlos
Expat_Guinea_Ecuatorial
Arroz para no morirse de hambre? Nada que otros 60 años con los comunistas en el poder no arregle
DayOfTheTentacle
China
Arroz
Invasión sin duda
