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«Castigar a Irán»: Arabia Saudí y los Emiratos Árabes Unidos se acercan cada vez más a apoyar la guerra de EE. UU. e Israel (EN)

«Castigar a Irán»: Arabia Saudí y los Emiratos Árabes Unidos se acercan cada vez más a apoyar la guerra de EE. UU. e Israel (EN)

El reino ha concedido a EE. UU. un mayor acceso a nuevas bases, pero los expertos afirman que participar en operaciones ofensivas abre una «caja de Pandora»

| etiquetas: arabia saudí , emiratos , sionismo , eeuu , irán , israel
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13 comentarios
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Comentarios destacados:      
Laro__ #3 Laro__ *
A ver ese titular: Una guerra "entre EEUU e Israel" yo también la apoyaría... :troll:
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Atusateelpelo #4 Atusateelpelo
#0 Te edito lo que comenta #3
1 K 36
millanin #2 millanin
¿No lo estaban haciendo ya al permitir las operaciones de EEUU e izzrael desde su territorio?
4 K 66
LoboAsustado #1 LoboAsustado
Hasta que se le hinchen los cojones de verdad a Iran , negocie fronteras con los kurdos en la frontera con Irak dándoles autonomía y si hace falta , armas para que monten su propio país entre iran e irak , y la guardia revolucionaria arrase por tierra hasta Kuwait.... entonces a ver si se ponen tan gallitos.
2 K 38
#5 El_dinero_no_es_de_nadie
#1 En este caso hasta que se les hinchen los cojones a EAU, Arabia Saudí, Qatar y el resto de países a los que Irán a atacado su infraestructura energética

“La actitud en Riad ha cambiado hacia el apoyo a la guerra de Estados Unidos como una forma de castigar a Irán por los ataques a sus instalaciones
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Verdaderofalso #9 Verdaderofalso *
#1 #5 vaya tesitura nos van a poner ¿a qué dictadura teocrática que no respeta los DDHH apoyamos llegado el momento?
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LoboAsustado #11 LoboAsustado
#9 Ni de lejos apoyo a Irán, no te equivoques, pero la forma de corregir es la propaganda , no las bombas.
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Tkachenko #13 Tkachenko
#5 no me explico como Irán ha osado atacar paises que han servido de hub para atacarlos a ellos y sus infraestructuras energéticas. Es incomprensible!
.
P d: buena guardia!
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#7 konde1313 *
Y no como hasta ahora que sólo se habían dedicado a presionar a Trump para que atacara a Irán. ¡Ay, cómo están las democracias del Golfo!
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Ratef #6 Ratef *
El golfo tiene pinta de que va a ser una de las grandes víctimas de esta tercera guerra mundial que está empezando. Están atrapados entre el sionismo maximalista expansionista y una China a la que le interesa el conflicto (por ahora) para "negociar" en mejores condiciones con Taiwán y mejorar su hegemonía regional y mundial.
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ur_quan_master #8 ur_quan_master
#6 Que a China le interese o no el conflicto es indiferente ya que los que lo han provocado son los estados criminales de Israel y USA
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Ratef #12 Ratef
#8 No es indiferente. Harán como EEUU en la segunda guerra mundial, entrar cuando tengan incentivos suficientes. De hecho hoy por hoy tendrían palancas suficientes para parar el conflicto.
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#10 soberao
#6 Es lo que espera Israel, que otros hagan el trabajo sucio y luego llegarán ellos a conquistar la tierra quemada cuando estén debilitados y así hacer "su gran Israel" ocupando la mitad de Arabia Saudí o más si se encarta. Por ejemplo en Siria tienen ocupada una gran parte aunque oficialmente solo tengan los Altos del Golán.
2 K 47

menéame