Casi el 70% de la juventud española no está satisfecha con la democracia y más de la mitad cree que "hace falta mano dura"

El 68% de la juventud española declara poca o ninguna satisfacción con el funcionamiento de la democracia. Esta es una de las principales conclusiones del informe Jóvenes Españoles 2026, que este martes ha presentado la Fundación SM, y que apunta a un "desplazamiento hacia valores más individualistas y hedonistas", junto a una "clara disminución de los valores idealistas" como el compromiso con el medio ambiente, la igualdad social o de género.
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como dice el #1, cuando os deis cuenta que la censura que quereis poner ( y ya se pone aqui mismo en meneame y cada día más) se va a usar contra vosotros..
Yo cuando alguna vez oígo de refilón oirles a hablar que si Franco, les pondría una semana de clases al estilo franquista a ver qué decían.
Con castigo físico por supuesto
Pero pensaba q lo hacían como contraposición al islamismo, vamos, q solo era xenofobia.
De verdad se creen las tonterias de la religión? Todavía estamos así?