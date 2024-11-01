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Casi el 70% de la juventud española no está satisfecha con la democracia y más de la mitad cree que "hace falta mano dura"

Casi el 70% de la juventud española no está satisfecha con la democracia y más de la mitad cree que "hace falta mano dura"

El 68% de la juventud española declara poca o ninguna satisfacción con el funcionamiento de la democracia. Esta es una de las principales conclusiones del informe Jóvenes Españoles 2026, que este martes ha presentado la Fundación SM, y que apunta a un "desplazamiento hacia valores más individualistas y hedonistas", junto a una "clara disminución de los valores idealistas" como el compromiso con el medio ambiente, la igualdad social o de género.

| etiquetas: juventud , ideologia , educacion , nacional
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13 comentarios
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Comentarios destacados:      
ombresaco #1 ombresaco
...cuando descubran que la mano dura va a ser hacia ellos
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masde120 #12 masde120
mano dura contra las fuentes no controladas, no?
como dice el #1, cuando os deis cuenta que la censura que quereis poner ( y ya se pone aqui mismo en meneame y cada día más) se va a usar contra vosotros..
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Sandman #2 Sandman
"Mano dura" para los demás, no para ellos mismos, obviamente.
7 K 93
Ransa #3 Ransa *
#2 Es que con este asunto yo flipo verdaderamente. Cuando además no toleran ninguna norma y llevan fatal que se les pongan límites, quieren mano dura con los demás.
Yo cuando alguna vez oígo de refilón oirles a hablar que si Franco, les pondría una semana de clases al estilo franquista a ver qué decían.
Con castigo físico por supuesto
8 K 104
taSanás #5 taSanás *
#3 lo mismo pasa en las oficinas, veo becarios y gente joven y siempre me digo "estos tendrían que haberse chupado un añito de autónomo con empleados para entender de qué va la vida"... pero no, son incapaces de entender cosas simples, por ejemplo, que a los clientes hay que perseguirlos para que paguen, que no vale con facturar... se creen que los salarios salen de la facturacion y no del cobro. (más que nada porque facturar no requiere un mal trago, llamar a alguien para que pague sí)
1 K 19
Songji #10 Songji
#3 Eso venía yo a decir. Unos señoritos consentidos que no conocen las palabras deber, respeto o sacrificio, que solo piensan en su ombligo como dice en la misma entradilla, lo iban a flipar que da gusto si llega alguien al gobierno a aplicar mano dura.
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Penetrator #13 Penetrator
#2 Esto sí que me ha hecho gracia. ¿Mano dura contra qué, exactamente ?
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JackNorte #4 JackNorte
Hay demasiada gente sin criterio diciendo cosas , y la juventud les imita.
3 K 42
M.Rackham #6 M.Rackham
Ojalá sus padres no hubieran sido tan democráticos con ellos. Es lo que sucede cuando dejas al niño hacer lo que le de la puta gana sin ningún tipo de consecuencia, que te sale gilipollas integral.
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ostiayajoder #7 ostiayajoder
Yo si he notado q veo cruces ahora q antes no veía.....

Pero pensaba q lo hacían como contraposición al islamismo, vamos, q solo era xenofobia.

De verdad se creen las tonterias de la religión? Todavía estamos así?
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#9 Bravok1 *
El 70% de la juventud, que dudo muchísimo que ese sea el porcentaje que quiera esa mierda, es subnormal y no tiene ni puta idea de lo que representa la mano dura sobretodo para ellos la patética analfabeta juventud de cristal. Ni puta idea.
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#8 chema79
Mano dura como la de Milei, carajo!
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menéame