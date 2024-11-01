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La Casa Blanca reconoce que Trump abordará con Rutte su posible salida de la OTAN

La Casa Blanca reconoce que Trump abordará con Rutte su posible salida de la OTAN

La secretaria de Prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, reconoce que Trump sopesa salir de la OTAN antes de la reunión del presidente de EEUU con el secretario general de la Alianza Atlántica

| etiquetas: otan , trump , rute , usa , abandonar
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18 comentarios
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Comentarios destacados:    
#1 Grahml *
Y que se lleve al Ratta daddy consigo.

De todas maneras, Trump necesita la aprobación del Congreso para ello.

El Congreso aprueba una ley impulsada por Marco Rubio, que prohíbe a cualquier presidente retirarse unilateralmente de la OTAN
www.meneame.net/story/congreso-aprueba-ley-impulsada-marco-rubio-prohi
7 K 95
#14 Alcalino
#1 es que los grandes beneficiarios de la OTAN sin los americanos, y lo saben.

Lo que pasa que Trump le da la vuelta a la película para tratar de sacar todavía más
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azathothruna #18 azathothruna
#1 Como si alguna ley haya detenido al Peluca de cheetos
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Tkachenko #7 Tkachenko
No se lo cree ni el tato. Van a cerrar todas las bases en Europa?
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#10 soberao
#7 Se quedarán con las bases porque muchas tienen un acuerdo conjunto bilateral a parte de los compromisos con la OTAN.
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MiguelDeUnamano #5 MiguelDeUnamano
Todo mi apoyo, aunque el mierdas este se echará para atrás, eso si no es un bulo.
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#2 luckyy
Me parece estupendo
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#3 eypo75 *
Que cierre la puerta al salir. Y que saque a su ejercito de las bases en territorio OTAN.
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Anfiarao #6 Anfiarao
No caerá esa breva no caerá esa breva

youtu.be/ykv_bXHJmFk?is=mVYrWrJFqEknb1dm
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Dragstat #13 Dragstat
¿Abordará con Rutte?, seguro. Rutte está para decir si bwana y agacharse. Simplemente le dirá lo que tiene que decir a la prensa y punto.
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emmett_brown #8 emmett_brown
Ahhh si??? Y a quién piensa embaucar ahora?
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#12 IsraelEstadoGenocida
#8 A Marruecos
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reithor #16 reithor
Perfecto, que se pire.
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OCLuis #17 OCLuis *
No nos engañemos: es Trump. Este es el primer paso para atacar a países de la OTAN... o para adueñarse de sus tierras, de sus tierras raras.

Groenlandia, ve calentando.
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nemeame #9 nemeame
Ya está tardando en coger a sus soldaditos de mierda y largarse a tomar por el culo
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Apotropeo #4 Apotropeo
Hay que reconocer que va a lograr que USA caiga a lo grande.
Al final si va a ser el presidente más recordado.
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mikelx #15 mikelx
La foto de Rutte con Trump da un asco inmenso. Vaya par de personajes repulsivos.
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#11 no_soy_un_bot
Y Rutte le pedirá agarrando al tobillo que no se vaya...
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menéame