edición general
12 meneos
57 clics
La carta de Trump a Noruega debería ser la gota que colma el vaso [ENG]

La carta de Trump a Noruega debería ser la gota que colma el vaso [ENG]

Se pueden observar muchas cosas en este documento. Una es la gramática infantil, incluidas las extrañas mayúsculas (“Complete and Total Control”). Otra es el pobre dominio de la historia. Donald Trump no puso fin a ocho guerras. Groenlandia ha sido territorio danés durante siglos. Sus habitantes son ciudadanos daneses que votan en las elecciones de Dinamarca. Existen muchos “documentos escritos” que establecen la soberanía danesa sobre Groenlandia, incluidos algunos firmados por Estados Unidos.

| etiquetas: groenlandia , trump , carta , noruega , nobel , paz , dinamarca
10 2 0 K 124 actualidad
3 comentarios
10 2 0 K 124 actualidad
xyria #3 xyria
Mi nieto de 9 años redacta mejor que el zanahorio zampabollos.
1 K 30
Cantro #1 Cantro
No: los aranceles y la guerra comercial de su primer mandato debió ser esa gota.

Aplacar a un matón sólo le envalentona
1 K 23
AntiTankie #2 AntiTankie
Es mejor distraerlo, y si ve que no funciona, se interesará por otra cosa. Ya lo hizo Canadá y ese tema no se volvió a mencionar.
0 K 6

menéame