La carta de Trump a Noruega debería ser la gota que colma el vaso [ENG]

Se pueden observar muchas cosas en este documento. Una es la gramática infantil, incluidas las extrañas mayúsculas (“Complete and Total Control”). Otra es el pobre dominio de la historia. Donald Trump no puso fin a ocho guerras. Groenlandia ha sido territorio danés durante siglos. Sus habitantes son ciudadanos daneses que votan en las elecciones de Dinamarca. Existen muchos “documentos escritos” que establecen la soberanía danesa sobre Groenlandia, incluidos algunos firmados por Estados Unidos.